Oπλα και πυρομαχικά βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Όπλα και πυρομαχικά, μέσα σε κούτες που είχαν πεταχτεί σε κάδο βρέθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στην Καισαριανή από έναν περαστικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα όπλα βρέθηκαν στην οδό Ρήγα Φεραίου. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο από το τμήμα εξουδετέρωσης πυρομαχικών.

Μεταξύ των πυρομαχικών που εντοπίστηκαν ήταν δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας, μια αμυντική χειροβομβίδα, διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα από όπλα, φυσσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για περιστατικό ανεύρεσης όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, όπου μετά από έρευνα εντός του κάδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 οξειδωμένοι μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας,

εκρηκτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μαζί με το πυροδοτικό,

10 οξειδωμένες κεφαλές από βλήματα όλμου,

διάφορα οξειδωμένα ούρια από βλήματα όλμου,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός,

διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων Β' παγκόσμιου πολέμου,

3 κορμοί από περίστροφο οξειδωμένο,

σιδερένιος κορμός από υποπολυβόλο Β' Παγκόσμιου πολέμου,

διάφορες φυσιγγιοθήκες

κλείστρα από διάφορα όπλα Β' Παγκόσμιου Πολέμου

κορμός από πολυβόλο,

2 σιδερογροθιές, ζευγάρι χειροπέδες 2 πτυσσόμενα γκλοπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

4 θρησκευτικές χριστιανικές εικόνες.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών».