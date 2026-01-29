Οπερατέρ του STAR δέχτηκε επίθεση σε ζωντανή μετάδοση έξω από το «Παπαγεωργίου»

Το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR δέχτηκε επίθεση την ώρα που βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για ζωντανή σύνδεση. To ρεπορτάζ αφορούσε τους τραυματίες του τροχαίου στη Ρουμανία, στο οποίο σκοτώθηκαν επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Η ρεπόρτερ Λευκή Γεωργάκη μιλούσε on air όταν είδε μια ομάδα νεαρών να πλησιάζει. Ακούστηκε να λέει ότι διακρίνει άτομα του ΠΑΟΚ και ότι δεν είναι σίγουρο αν μπορούν να συνεχίσουν το γύρισμα. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι έξω από το νοσοκομείο έφτασε ομάδα νεαρών με μηχανές.

Καθώς επιχειρούσε να μεταφέρει πληροφορίες για έναν τραυματία, στις εικόνες φαίνονται μαυροφορεμένοι να κινούνται γρήγορα προς το συνεργείο. Η δημοσιογράφος ακούγεται να λέει ότι δεν τους δείχνουν.

Η επίθεση στο 1:47 του βίντεο:

Ακολούθησε ένταση. Ένας νεαρός επιτέθηκε σε οπερατέρ, τον κλώτσησε και τον έσπρωξε, ενώ ακούγονταν φωνές με απειλές και εντολές να φύγουν. Χτύπημα δέχτηκε και δεύτερος οπερατέρ. Μέσα στον πανικό ακούστηκαν κραυγές και η κάμερα κατέληξε να δείχνει το υπόστεγο του νοσοκομείου, πριν διακοπεί η ζωντανή σύνδεση. Στο στούντιο η Μάρα Ζαχαρέα έκλεισε το θέμα λέγοντας ότι το ρεπορτάζ είχε ήδη αποδώσει το βασικό σκέλος της ενημέρωσης.

Ο οπερατέρ που τραυματίστηκε μπήκε μέσα στο νοσοκομείο εμφανώς αιμόφυρτος. Η κατάσταση εκτονώθηκε στη συνέχεια, όταν παρενέβησαν άλλοι οπαδοί που βρίσκονταν στον χώρο.