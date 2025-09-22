ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η μεγαλύτερη δίκη στην Κρήτη – 105 άτομα στο εδώλιο

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου ξεκινά σήμερα η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δίκη που αφορά υπόθεση απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικά 105 κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να υπέβαλαν αιτήσεις με ψευδή στοιχεία για να εξασφαλίσουν αγροτικές επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δήλωναν αγροτεμάχια που ούτε κατείχαν ούτε είχαν μισθώσει, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις τους να θεωρηθούν αναληθείς.

Η έρευνα κατέδειξε ότι ορισμένοι εντοπίστηκαν έγκαιρα και δεν εισέπραξαν χρήματα, ενώ άλλοι κατάφεραν να λάβουν επιδοτήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν έως και τις 60.000 ευρώ. Στο κλητήριο θέσπισμα σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «οι δηλώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα», καθώς οι εκμισθωτές δεν είχαν ποτέ στην ιδιοκτησία τους τα δηλωθέντα αγροτεμάχια και οι κατηγορούμενοι δεν τα είχαν μισθώσει ούτε καλλιεργήσει.

Οι επίμαχες αιτήσεις φέρεται να υποβλήθηκαν την περίοδο 2019-2021. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία και εσωτερικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα στοιχεία των «κόκκινων ΑΦΜ» να διαβιβάζονται αρχικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και στη συνέχεια στις κατά τόπους Εισαγγελίες. Έτσι, οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.