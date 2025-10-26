ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις έξι οι προφυλακίσεις για το κύκλωμα - Τι θα πει ο «αρχηγός»

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους σε Ευρωπαίο Ανακριτή και Εισαγγελέα δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας έτσι τον σχετικό αριθμό στους έξι.

Πρόκειται για δύο αδέρφια, τα οποία συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αργότερα, σήμερα, αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο πατέρας και η σύζυγός του.

Όπως έκανε γνωστό, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης αναμένεται να παραδεχθεί μέρος των κατηγοριών που του αποδίδονται.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχείς οι προφυλακίσεις

Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέος, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έπαιρνε παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο αυτές αποφάσεις των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση αφορούν ένα ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και μια γυναίκα.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί σήμερα Κυριακή οπότε και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι θεωρούμενοι ως αρχηγική ομάδα της οργάνωσης.

Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη. Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τον «λογιστή»

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή για αναβάθμιση των κατηγοριών εναντίον του λογιστή, που συνελήφθη μαζί με άλλους 36 για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην αρχική φάση της έρευνας, ο 54χρονος λογιστής θεωρούνταν ως συνεργάτης σε υποστηρικτικό ρόλο της οργάνωσης. Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων που βρέθηκαν στο σπίτι του έδειξε ότι η εμπλοκή του ήταν βαθύτερη και πιο κεντρική.

Κατόπιν της αξιολόγησης των ευρημάτων, η κατηγορία του αναβαθμίστηκε από απλή συνεργασία στην έννοια της «εγκληματικής οργάνωσης» και «νομιμοποίησης παράνομων εσόδων». Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, προέκυψε έπειτα από την ανεύρεση στο οικιακό περιβάλλον του κατηγορουμένου προϊόντων πολυτελούς χαρακτήρα, όπως ρολόγια και τσάντες οίκων υψηλής αισθητικής, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, υποδηλώνουν ενεργή παρουσία και κομβικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.

Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, η κατοχή υψηλής αξίας αντικειμένων και οι φερόμενες ως «ακριβά ταξίδια» στο εξωτερικό, ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο λογιστής δεν ήταν απλώς «εκτελεστικός», αλλά μέρος της εσωτερικής δομής της οργάνωσης. Όταν θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή, θα κληθεί να εξηγήσει πώς απέκτησε τα αντικείμενα αυτά ενώ φέρεται ότι παρείχε υπηρεσίες στην εγκληματική ομάδα.