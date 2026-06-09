ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη: Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι - Στα 2,5 εκατ. ευρώ η ζημιά

Στη φυλακή οδηγούνται, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη.

Οι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, σε μια υπόθεση που αφορά φερόμενη εξαπάτηση του Δημοσίου με εικονικές δηλώσεις επί σειρά ετών. Την ίδια ώρα, οι απολογίες συνεχίζονται, με το συνολικό ύψος της ζημίας να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι είναι ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά, πέντε άτομα απολογήθηκαν χθες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη: Δίκτυο με εικονικές δηλώσεις και παράνομες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέσπασαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την περίοδο 2019–2024, μέσω εικονικών δηλώσεων, σε ένα οργανωμένο σχήμα που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην περιοχή της Κοζάνης.

Συνολικά, στην υπόθεση περιλαμβάνονται 12 κατηγορούμενοι, με έναν εξ αυτών να φέρεται ότι δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή του Αγρινίου.

Για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους που απολογήθηκαν, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Επιπλέον, ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ αφέθηκαν και οι ηλικιωμένοι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, οι οποίοι επίσης απολογήθηκαν.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα με τις απολογίες των υπόλοιπων επτά κατηγορουμένων, ενώ τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ