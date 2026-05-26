ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία οι κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις

Τα ονόματα 300 κατηγορουμένων, εκτός από τους 17 συλληφθέντες, περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων.

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ– ανεξάρτητα αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο, ως αμοιβή για τη χρήση του ονόματός τους.

Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Και οι 17 εκ των συλληφθέντων αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως, καθώς κρίθηκε ότι λόγω συνάφειας θα πρέπει να παραπεμφθούν στη συγκεκριμένη αρχή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Κάθισαν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο εδώλιο δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, καθώς για τα αδικήματα εκείνα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε υποβάλει μηνύσεις.

