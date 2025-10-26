ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Προφυλακίστηκε ο θεωρούμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας υπέγραψαν το ένατο ένταλμα προσωρινής κράτησης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε παράνομες επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Πρόκειται για τον 38χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος, όπως προκύπτει φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στο κύκλωμα. Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας πως ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την καταχώριση των δηλώσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη ο κύκλος των απολογιών

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται με τον 38χρονο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και με τη σύζυγό του, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στη διακίνηση των παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κομβικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και ο πατέρας του 38χρονου, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα δικαστήρια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η ανακριτική διαδικασία με τις απολογίες συνολικά 37 συλληφθέντων αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Φούρναρης και σερβιτόρος στους προφυλακιστέους

Η οργάνωση και τα μέλη της, όπως προέκυψε από το σχετικό ρεπορτάζ, φαίνεται πως δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, δήλωναν ψευδή στοιχεία, λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις και στη συνέχεια νομιμοποιούσαν τα έσοδα μέσα από την εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί.

Οι τελευταίοι που προφυλακίστηκαν είναι δυο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, αλλά με βάση το κτηματολόγιο δεν έχει ούτε ένα.

Για το 2023 έλαβε 19.641 ευρώ, για το 2024 112.054 εκ των οποίων τα 102.564 λόγω φυσικών καταστροφών για 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο πλησίον της λίμνης Κάρλα. Τον Ιούλιο δεν παραβρέθηκε σε επιτόπιο έλεγχο και μηδενίστηκαν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια.

Ό ίδιος φέρεται μάλιστα να διακινούσε το κεφάλαιο μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμιγνύοντάς το και με άλλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης, με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια σε αυτό και να αποκρύψει την αληθή προέλευσή του.

Ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε Ιωάννινα, Πιερία, Μαγνησία Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Χαλκιδική, Κιλκίς, Φθιώτιδα δεν κατεχει όμως ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από το 2021-2025 φέρεται να δουλευε ως σερβιτόρος σε διάφορες επιχειρήσεις στα Γιαννιτσά, στη Χαλκιδική και στον Πειραιά. Παράλληλα φέρεται να δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς οτι μίσθωνε αγροτεμάχια και είχε αγροτική δραστηριότητα λαμβάνοντας παρανόμως τις επιχοροηγήσεις. Τα χρήματα φαίνεται πώς πήγαιναν όλα στον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.