ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε την Παρασκευή (14/11) μετά την απολογία του ακόμα ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον 40ο κατηγορούμενο που βρέθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στον κατηγορούμενο ο οποίος έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις, αποδίδεται κρίσιμος ρόλος στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Με τη σημερινή απόφαση του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, οι προσωρινά κρατούμενοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση, είναι 14, ενώ μία κατηγορούμενη έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Όπως εκτιμάται τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών κι άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση.