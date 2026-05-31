ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο λογιστές

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και εισαγγελέα, ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι υπόλοιποι εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα.

Οι απολογίες ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί με τους πρώτους δώδεκα κατηγορούμενους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι και συνεχίστηκε το Σάββατο από το πρωί, για τους υπόλοιπους. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας συμφώνησαν, ότι πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων αδελφών. Πρόκειται για τους λογιστές από το Ρέθυμνο οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απόφαση για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους

Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου στα δικαστήρια για να απολογηθούν, είναι ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως δέκα χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

Σύμφωνα με την δικογραφία πλην των δύο αδελφών, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση είχαν πρόσωπα εμπλεκόμενα με συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Ένας εξ αυτών, έχει θέση αντιδημάρχου σε Δήμο της Κρήτης και συνδέεται με ΚΥΔ από το 2021. Ο εν λόγω κατηγορούμενος, φαίνεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει εμπλακεί σε παράνομη ενέργεια. Όπως φέρεται να είπε απολογούμενος, δεχόταν μέσω ΚΥΔ δηλώσεις χωρίς να έχει δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας . "Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis", είπε στον Ανακριτή.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 22 αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της: Διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

