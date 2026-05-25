ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το νέο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με τις αρχές να κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να δρούσε εδώ και χρόνια, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα στην Κρήτη, ενώ δύο λογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως οι βασικοί οργανωτές της υπόθεσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορά την τρίτη κατά σειρά εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη.

Οι δύο λογιστές στην Κρήτη φέρονται να συνεργάζονταν με τουλάχιστον τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Τα συγκεκριμένα κέντρα λειτουργούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, ως ενδιάμεσοι για την υποβολή δηλώσεων αγροτών που διεκδικούσαν επιδοτήσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το νέο κύκλωμα στην Κρήτη

Η φερόμενη απάτη φαίνεται πως είχε στηθεί ήδη από το 2019. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίζονταν αδήλωτα αγροτεμάχια και στη συνέχεια εμφανίζονταν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η οικονομική ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ακόμη περισσότερων προσώπων στη δικογραφία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία παρακολουθεί την υπόθεση λόγω της σύνδεσής της με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ