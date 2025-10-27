ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο προσωρινός αντιπρόεδρος Ιωάννης Καϊμακάμης

Παραιτήθηκε από τη θέση του ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης.

Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Σημειώνεται πως ο Ιωάννης Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Η απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.:…, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025). Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».