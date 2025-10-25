ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα προφυλάκιση για το κύκλωμα - Αύριο η απολογία του φερόμενου ως αρχηγού

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία της ενώπιον Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ακόμη ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες σε βάρος του μέλους της εγκληματικής οργάνωσης αφορούσε στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που λάμβαναν μέσω δόλιων μεθόδων μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες τής προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη προφυλάκιση και ο «αρχηγός»

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας κατηγορούμενος με συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Από χθες που ξεκίνησε η απολογητική διαδικασία για τους 37 κατηγορούμενους, έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για απολογία 23 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι δύο προαναφερόμενοι θα οδηγηθούν στην φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθεί και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 38χρονος αγρότης από τα Γιαννιτσά και πρώην υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ).

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 38χρονος κατηγορείται πως έβρισκε τα πρόσωπα και τις ελεύθερες εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί, και φέρεται να είχε τη δυνατότητα να τις δηλώνει για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ρόλος της συζύγου του

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε και η σύζυγός του, που διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου διακινούνταν τα χρήματα των επιδοτήσεων από τον Οργανισμό.

Οι συλληφθέντες του κυκλώματος με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναχωρούν αύριο για την Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, και θα τους ασκηθούν σχετικές διώξεις.

Την ίδια ώρα, χθες ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για τους πρώτους 11 κατηγορούμενους που παρουσιάστηκαν στον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα. Αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή —οι εν λόγω κατηγορούμενοι εισέπραξαν επιδοτήσεις που δεν υπερέβησαν τα χίλια ευρώ, εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει το εύρος και τη δομή της δράσης της ομάδας: από την αρχική στήριξη δήθεν επιλέξιμων αγροτεμαχίων έως την τελική απόκρυψη εισοδημάτων και επένδυση σε πολυτελή αγαθά. Η αναβάθμιση της κατηγορίας του λογιστή υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για μία σειρά μεμονωμένων αδικημάτων, αλλά για συντονισμένη δράση που επηρέασε σημαντικά το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα.

Η θέση του λογιστή —όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία— είναι πλέον κρίσιμη: η κατοχή των πολυτελών αντικειμένων, η συμμετοχή στις εργασίες της οργάνωσης και η απόκτηση ακριβά ταξιδιών στο εξωτερικό αποτελούν σημεία ένδειξης δραστηριότητας πέραν της απλής διαχειριστικής εξυπηρέτησης. Από υπηρεσιακός συνεργάτης, μετατρέπεται σε βασικό κρίκο της αλυσίδας.

Καθώς η δικαστική διαδικασία προχωρά, η υπόθεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση: η παρακολούθηση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να τιμωρείται με βαρύτερα αδικήματα όταν αποδεικνύεται υπέρβαση των ρόλων των εταίρων και μετατροπή τους σε «διαχειριστές» παράνομων κεφαλαίων και εισοδημάτων. Η συνεργασία των διωκτικών αρχών, η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και η αναζήτηση των αιτιών πίσω από υψηλής αξίας αγορές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδόμηση τέτοιων δικτύων.