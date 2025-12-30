ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυση κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας

Μηνυτήρια αναφορά, κατά παντός υπευθύνου, για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της δικογραφίας» σχετικά με την έρευνα που διενεργείται για επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, σήμερα το μεσημέρι, ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Ο κ. Μπότας, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, ελέγχεται για εικονικές αιτήσεις για επιδοτήσεις που κατέθεσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ την πενταετία 2019-2024, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την έως τώρα έρευνα, κάποια μισθωτήρια συμβόλαια για αγροτεμάχια για τα οποία ο αγροτοσυνδικαλιστής εισέπραξε επιδοτήσεις είναι εικονικά. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπότας δηλώνει ως μισθωμένα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, τα οποία όμως οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καταχωρίσει στο Ε9.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί κατέθεσε μήνυση ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας

Εξερχόμενος σήμερα από το δικαστικό μέγαρο, ο κ. Μπότας δήλωσε ότι «η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική δικαίωση για να τελειώνει ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχτεί, χωρίς να μου δώσουν το δικαίωμα να αποδείξω την αθωότητά μου, καθώς διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα, που αυτό ήταν κατάπτυστο».

Δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχουν «κάποιες ελλείψεις στοιχείων» από ιδιοκτήτες χωραφιών τα οποία καλλιεργεί, αλλά τόνισε πως τα χωράφια «δεν είναι φαντάσματα» και ότι ανήκουν σε «πραγματικούς ιδιοκτήτες» εντός του νομού. «Κάθε χρόνο παράγω 250 τόνους ρύζι, ξοδεύω 30.000 ευρώ σε εφόδια, 10.000 ευρώ σε αρδευτικά τέλη, τα οποία δηλώνω, πραγματική παραγωγή», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπότας.

Ερωτηθείς, μεταξύ άλλων, για τη δέσμευση των λογαριασμών του, σημείωσε: «Εχουν σταματήσει τα πάντα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να ζήσει χωρίς λογαριασμό; Ούτε η δουλειά μου μπορεί να περπατήσει πλέον, ούτε η ζωή μου. Εχουν σταματήσει τα πάντα. Εχουν πέσει όλοι γύρω μου, ευτυχώς, να με βοηθήσουν. Εχω φτάσει, από ένα σημείο που ήμουν επιχειρηματίας, αυτή τη στιγμή να είμαι ζητιάνος, από τη μία μέρα στην άλλη. Οποιος μπορεί αυτό να το κατανοήσει, ας το κατανοήσει. Οι υπόλοιποι που θέλουν να συνεχίσουν να πετάνε λάσπη χωρίς να υπάρχει κάποια καταδίκη, ας το κάνουν».

Η δικηγόρος του κ. Μπότα, Ανθούλα Ανάσογλου, σημείωσε ότι «δεν μπορούν να καταπατούνται τα δικαιώματα του κάθε ελεγχόμενου» και το «τεκμήριο της αθωότητάς του».

«Ο εντολέας μου, μόλις χθες ενημερώθηκε από τις αρμόδιες αρχές για τα υποτιθέμενα αδικήματα, για τα οποία κρίνεται ύποπτος- όχι κατηγορούμενος- για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων, για τα οποία υπήρχε το έσχατο μέτρο της δέσμευσης των λογαριασμών. Ακόμη στοιχεία της δικογραφίας δεν έχουμε λάβει, αυτό θα γίνει με την κλήση του ως ύποπτος, έχει πάρει μόνο τη διάταξη, επαναλαμβάνω χθες. Οταν λοιπόν ο ίδιος ενημερώνεται, όπως λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι, χθες, δεν μπορεί κάποιος άλλος να ενημερώνεται πριν από αυτόν. Και θα δούμε αν διαπράττεται και το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, διά του Τύπου πλέον», συνέχισε η κ. Ανάσογλου και πρόσθεσε- μεταξύ άλλων- πως ο εντολέας της «ό,τι έχει εισπράξει, το έχει δηλώσει και ό,τι ακίνητο υπάρχει, άρα δεν έχουμε κάτι ύποπτο. Ολα είναι απλώς μια διασταύρωση φορολογικών στοιχείων».

