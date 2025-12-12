ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατηγορητήριο με κακουργήματα για τους συλληφθέντες στην Κρήτη - Στην Αθήνα οι απολογίες τους

Σχηματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) η δικογραφία για τους 15 κατηγορούμενους, που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στην Κρήτη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούνταν και έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να μεταχθούν στην Αθήνα, όπου θα απολογηθούν για τις πράξεις τους.

Σύμφωνα με τον συνήγορο πέντε κατηγορουμένων, κ.Γιώργο Κοκοσάλη, τα αδικήματα που διερευνώνται αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και υποθέσεις οπλοκατοχής. Όπως ανέφερε, αύριο οι 14 εκ των συλληφθέντων αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για καθαρά τυπικούς λόγους ή για τη διαβίβαση της δικογραφίας, ενώ οι απολογίες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έγιναν οι συλλήψεις των 15 στην Κρήτη

Η υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε για συνολικά 42 άτομα, ενώ τα 15 κρατήθηκαν και κλήθηκαν να καταθέσουν προανακριτικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες των αρχών, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχή του νομού Ηρακλείου, για πλαστές δηλώσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2019 έως το 2025, με το ύψος των χρημάτων που φέρεται να έχουν εισπραχθεί να αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Κοκοσάλης, η διαδικασία θα κινηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς πρόκειται για υπόθεση κοινοτικών πόρων, γεγονός που καθιστά αρμόδιες τις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας. Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν επίσης οι δικηγόροι Αλεξάνδρα Σπανάκη και Φραγκίσκος Λαμπρινός, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να συναντήσουν τους εντολείς τους.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να περιλαμβάνονται λογιστής μεγάλου συνεταιρισμού, δικηγόρος, αγρότης – πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος, καθώς και μέλη της οικογένειάς του. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

