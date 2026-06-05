ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους 14 συλληφθέντες

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα μεταφέρθηκαν οι 14 συλληφθέντες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα των αρμόδιων αρχών στη Δυτική Μακεδονία.

Η σχετική δικογραφία αφορά συνολικά 39 πρόσωπα, με τους περισσότερους από τους εμπλεκόμενους να προέρχονται από την Κοζάνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να κατάγεται από το Αγρίνιο.

Ποινικές διώξεις εις βάρος των κατηγορούμενων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πρωί, οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων, αποδίδοντας κατά περίπτωση κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η διεύθυνση, η ένταξη και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο Ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ανακριτική διαδικασία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των κατηγορουμένων αναμένεται να αιτηθεί προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική της γραμμή και να απολογηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ορισμένοι ηλικιωμένοι κατηγορούμενοι να δώσουν εξηγήσεις ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ