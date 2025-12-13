ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι 15 συλληφθέντες

Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 15 αγρότες συνελήφθησαν από στελέχη του ελληνικού FBI, ως μέλη κυκλώματος που φέρεται να αποκόμισε περίπου 1,7 εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε βάρος τους, αναμένεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις για σοβαρά αδικήματα.

Σημειώνεται πως οι 14 από τους 15, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν το βράδυ ακτοπλοϊκώς από το Ηράκλειο στον Πειραιά, προκειμένου τη Δευτέρα να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί πως την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της κατάστασης.

Ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται ο αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρων Χιλετζάκης, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε στήσει οργανωμένο μηχανισμό μέσω του οποίου υποβάλλονταν αιτήσεις επιδοτήσεων για εκτάσεις που είτε δεν ανήκαν στους αιτούντες είτε ανήκαν σε αποβιώσαντες

Στο παρελθόν, μάλιστα, το 2016, ο ίδιος φέρεται να είχε λάβει επιδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης φέρεται να είχαν ο λογιστής Ηρακλείου Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος συνεργαζόταν και με τον συνεταιρισμό, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς θεωρείται βέβαιο πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι και δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έγιναν οι συλλήψεις των 15 στην Κρήτη

Η υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε για συνολικά 42 άτομα, ενώ τα 15 κρατήθηκαν και κλήθηκαν να καταθέσουν προανακριτικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες των αρχών, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχή του νομού Ηρακλείου, για πλαστές δηλώσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2019 έως το 2025, με το ύψος των χρημάτων που φέρεται να έχουν εισπραχθεί να αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Κοκοσάλης, η διαδικασία θα κινηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς πρόκειται για υπόθεση κοινοτικών πόρων, γεγονός που καθιστά αρμόδιες τις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας. Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν επίσης οι δικηγόροι Αλεξάνδρα Σπανάκη και Φραγκίσκος Λαμπρινός, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να συναντήσουν τους εντολείς τους.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να περιλαμβάνονται λογιστής μεγάλου συνεταιρισμού, δικηγόρος, αγρότης – πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος, καθώς και μέλη της οικογένειάς του. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.