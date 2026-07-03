ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ομόφωνα ένοχους τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση, διαχωρίζει τη δικογραφία και για τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση από ανώτερο δικαστήριο, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καθώς η βλάβη που φέρεται ότι προκάλεσαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, αναβαθμίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία σε κακούργημα και τους κρίνει ενόχους για τα άλλα δύο αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τις ποινές.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του

«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της Τυχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές», είπε.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, η πράξη αυτή που αφορά υπεξαγωγή εγγράφου συνιστά κακούργημα, καθώς η εκτιμώμενη ζημία στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και ως εκ τούτου ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει εαυτόν αναρμόδιο και να παραπέμψει το σκέλος της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Ο κ. Παναγάκος τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να απαξιώσουν τα ευρήματα της κυρίας Τυχεροπούλου: «αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η κ. Ρέππα με έγγραφό της, υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής».

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση που ως αφετηρία είχε καταγγελία υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη.

Όπως είπε ο κ. Παναγάκος, διενεργήθηκε έλεγχος μετά από εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, που έδειξε ότι ήταν βάσιμες οι αιτιάσεις περί παράνομων επιδοτήσεων και έτσι, συγκροτήθηκε ομάδα ελέγχου για τις αιτήσεις εθνικού αποθέματος των ετών 2019 και 2020. Εκείνη η διαδικασία, όπως είπε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ανέδειξε την υπόθεση των 99 ΑΦΜ από την κ. Τυχεροπούλου.

Ο Εισαγγελέας τόνισε ότι τα πορίσματα Τυχεροπούλου είναι αξιόπιστα, ενώ τόνισε πως η υπάλληλος, ακόμη και αν, όπως διατυπώθηκε στο δικαστήριο, ενήργησε αυθαίρετα «έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης. Εμείς θα την ψέξουμε για αυτό;».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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