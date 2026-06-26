ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών, οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη, για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόκειται για την υπόθεση Κρητικών αγροτών που, κατά την κατηγορία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δήλωσαν ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά.

Οι καταδικασθέντες δήλωναν για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα, τις εκτάσεις, είτε ως βοσκοτόπους, είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή αμυγδαλιές, είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια γυναίκα παραγωγός αθωώθηκε

Οι δικαστές, με απόφαση που έλαβαν κατά πλειοψηφία, αθώωσαν γυναίκα παραγωγό, αποδεχόμενοι τον ισχυρισμό της περί εξάλειψης του αξιόποινου λόγω επιστροφής, εντόκως, των επίδικων χρηματικών ποσών που εισέπραξε.

Το ποσό υπολογίζεται στις 30.000 ευρώ.

Παράλληλα το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες για κάποιους εκ των καταδικασθέντων και μείωσε σε ορισμένους τα ποσά που τους είχαν καταλογιστεί αρχικά στο κατηγορητήριο.

Οι κατηγορούμενοι δεν προσήλθαν στο δικαστήριο, εκπροσωπούμενοι εξ αρχής από τους συνηγόρους τους .

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που αιτήθηκε η υπεράσπιση, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ