ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για όλους τους 14 αγρότες εισηγήθηκε ο εισαγγελέας

Την καταδίκη και των 14 κατηγορουμένων αγροτών –στην πλειονότητά τους από την Κρήτη– για παράνομη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, στην υπόθεση που εκδικάζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Η δικογραφία αφορά επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 5.000 έως 36.000 ευρώ, που φέρεται να καταβλήθηκαν το 2020 σε αγρότες για εκτάσεις σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες –όπως διαπιστώθηκε– δεν τους ανήκαν. Ο έλεγχος προήλθε από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εντόπισε ασυμφωνίες και ύποπτα στοιχεία στις δηλώσεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Τα αδικήματα

Οι 14 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για:

απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.,

απόπειρα απάτης,

συνέργεια σε απάτη.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκαν μόνο δύο κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών είναι γνωστός ηθοποιός, ο οποίος υποστήριξε ότι αναζητούσε αγροτική γη για τη δημιουργία πρότυπου κέντρου αγροτουρισμού. Δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων και ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως αγνοούσε πλήρως την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποθέτοντας ότι πρόκειται για λάθος λογιστή ή μεσίτη.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή όλων, αλλά μόνο για τον ηθοποιό εισηγήθηκε να αναγνωριστεί ελαφρυντικό, λόγω της προσπάθειάς του να αποκαταστήσει τις συνέπειες της πράξης επιστρέφοντας την επιδότηση.

Ο κ. Μουζάκης υπογράμμισε πως οι υποθέσεις του «εθνικού αποθέματος» αποκαλύπτουν μια «βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά», σημειώνοντας:«Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι».

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε τον έλεγχο μετά από ύποπτες ενδείξεις. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια εντοπίστηκαν σε περιοχές όπου οι φερόμενοι δικαιούχοι δεν είχαν καμία πραγματική σχέση, ενώ «7 στους 8 είχαν υποβάλει αίτηση μέσω του ίδιου ΚΥΔ» και «οι περισσότεροι είχαν νοικιάσει εκτάσεις από τον ίδιο εκμισθωτή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός της ημέρας.