ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι οι πρώτοι κατηγορούμενοι - «Υπέγραφα ό,τι μου έδινε» είπε η μητέρα του φερόμενου αρχηγού

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πατέρας με τον γιο που είχαν το βενζινάδικο στις Αρχάνες, η μητέρα του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης με χρηματική εγγύηση καθώς και η πεθερά του.

Ο κύκλος των απολογιών θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

Τελευταίοι ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή θα απολογηθούν ο φερόμενος ως αρχηγός και ο κατηγορούμενος λογιστής.

Μετά την απολογία τους ο πατέρας και ο γιος από τις Αρχάνες Ηρακλείου, κρίθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ, ενώ ελεύθερες αφέθηκαν και η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού επίσης με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 60.000€ η κάθε μια.

Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού φέρεται να δήλωσε πως «είχα δώσει στο γιό μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω, υπέγραφα».

Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν σταδιακά για εξηγήσεις και οι υπόλοιποι 26 που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία.

H εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως «είχαν τη γνώση και τον τρόπο, όντως πρόκειται για οικογένειες που ελέγχονται, ελέγχονται και άλλοι για παράνομες επιδοτήσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας».

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών ο Μύρων Χιλετζάκης για τα έτη 2019-2024, υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παριστάνοντας ψευδώς ότι είχε αγροτεμάχια για καλλιέργειες και αγρανάπαυση, με αποτέλεσμα να εγκριθεί και να του καταβληθεί ως οικονομική ενίσχυση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχε δηλώσεις το ποσό των 64.325 ευρώ.

Μάλιστα, το 2021 και 2022, για την καταβολή του ποσού, εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στον οποίοι δικαιούχος ήταν ο 42χρονος λογιστής που περιγράφεται ως «επικουρικός» του φερόμενου αρχηγού.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις μαθεύτηκε η δράση του κυκλώματος, μέλη του φέρεται να έτρεξαν στα ΑΤΜ να σηκώσουν μετρητά.

Πάντως, οι αστυνομικοί αναλυτές ψάχνουν απαντήσεις και στις ιδιόχειρες σημειώσεις που εντόπισαν στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Σε αυτές φέρεται να υπάρχουν ονόματα, διευθύνσεις και αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών ατόμων που στρατολογούνταν και έπαιρναν χρήματα από το κύκλωμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ