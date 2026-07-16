ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών και σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στους κατηγορουμένους, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων.

Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Η δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκώρου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάντηση Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι αρχειοθετήθηκαν οι υποθέσεις για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την προηγούμενη αρχειοθέτηση των υποθέσεων του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα, όπως είπε, να ζητήσουν συγγνώμη.

Τέλος, σημείωσε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε «ένα απέραντο δικαστήριο» δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τη Δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και, τελικά, τη Δημοκρατία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η EPPO, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να προχωρήσει στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε βάρος ποιων άσκησε διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις του 2021, η EPPO άσκησε δίωξη:

κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας ,

για , κατά του πρώην γενικού διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας ,

, κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδής βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Οι ποινές φυλάκισης που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα.

Η EPPO ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών και δύο πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όπως επισημαίνεται, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα απαλλακτικά δεδομένα.

Για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι έρευνες συνεχίζονται σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Η EPPO διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εξέλιξη των εν εξελίξει ερευνών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ