ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογείται η «αρχηγική ομάδα» - Φούρναρης και σερβιτόρος στους προφυλακιστέους

Με τις απολογίες της φερόμενης ως αρχηγικής ομάδας συνεχίζεται η σημερινή ανακριτική διαδικασία σχετικά με την εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε για τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προφυλακιστεί, τόσο από χθες όσο και από σήμερα, συνολικά οκτώ άτομα, ενώ αυτήν την ώρα απολογείται ο φερόμενος ως «υπαρχηγός» του κυκλώματος φερόμενο. Πρόκειται για υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, που αρνείται τις κατηγορίες.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία με τις απολογίες συνολικά 37 συλληφθέντων εκ των οποίων οκτώ έχουν προφυλακιστεί, με τον φερόμενο ως αρχηγό, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, να αποδέχεται μέρος των κατηγοριών, που του αποδίδονται.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Φούρναρης και σερβιτόρος στους προφυλακιστέους

Η οργάνωση και τα μέλη της, όπως προέκυψε από το σχετικό ρεπορτάζ, φαίνεται πως δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, δήλωναν ψευδή στοιχεία, λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις και στη συνέχεια νομιμοποιούσαν τα έσοδα μέσα από την εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί.

Οι τελευταίοι που προφυλακίστηκαν είναι δυο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, αλλά με βάση το κτηματολόγιο δεν έχει ούτε ένα.

Για το 2023 έλαβε 19.641 ευρώ, για το 2024 112.054 εκ των οποίων τα 102.564 λόγω φυσικών καταστροφών για 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο πλησίον της λίμνης Κάρλα. Τον Ιούλιο δεν παραβρέθηκε σε επιτόπιο έλεγχο και μηδενίστηκαν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια.

Ό ίδιος φέρεται μάλιστα να διακινούσε το κεφάλαιο μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμιγνύοντάς το και με άλλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης, με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια σε αυτό και να αποκρύψει την αληθή προέλευσή του.

Ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε Ιωάννινα, Πιερία, Μαγνησία Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Χαλκιδική, Κιλκίς, Φθιώτιδα δεν κατεχει όμως ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από το 2021-2025 φέρεται να δουλευε ως σερβιτόρος σε διάφορες επιχειρήσεις στα Γιαννιτσά, στη Χαλκιδική και στον Πειραιά. Παράλληλα φέρεται να δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς οτι μίσθωνε αγροτεμάχια και είχε αγροτική δραστηριότητα λαμβάνοντας παρανόμως τις επιχοροηγήσεις. Τα χρήματα φαίνεται πώς πήγαιναν όλα στον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αναφορά Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία ανάρτησή του

Την καθιερωμένη ανάρτηση με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στάθηκε -μεταξύ άλλων- στην εξάρθρωση του κυκλώματος με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σχετικά με την εγκληματική οργάνωση, που έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως «οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει καιρό πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις δύο έρευνες να "συναντιούνται" τελικά στα ίδια πρόσωπα», για να προσθέσει σχετικά: «Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όλα δείχνουν ότι το δίκτυο των εμπλεκόμενων είναι ακόμη μεγαλύτερο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, όπου σημείωσε: «Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Ο μήνας αυτός μας «πήρε μακριά» τον μεγάλο μας τραγουδοποιό, Διονύση Σαββόπουλο. Όμως, με έναν τρόπο, ο Νιόνιος θα είναι πάντα εδώ».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ