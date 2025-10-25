ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή για αναβάθμιση των κατηγοριών εναντίον του λογιστή, που συνελήφθη μαζί με άλλους 36 για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην αρχική φάση της έρευνας, ο 54χρονος λογιστής θεωρούνταν ως συνεργάτης σε υποστηρικτικό ρόλο της οργάνωσης. Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων που βρέθηκαν στο σπίτι του έδειξε ότι η εμπλοκή του ήταν βαθύτερη και πιο κεντρική.

Κατόπιν της αξιολόγησης των ευρημάτων, η κατηγορία του αναβαθμίστηκε από απλή συνεργασία στην έννοια της «εγκληματικής οργάνωσης» και «νομιμοποίησης παράνομων εσόδων». Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, προέκυψε έπειτα από την ανεύρεση στο οικιακό περιβάλλον του κατηγορουμένου προϊόντων πολυτελούς χαρακτήρα, όπως ρολόγια και τσάντες οίκων υψηλής αισθητικής, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, υποδηλώνουν ενεργή παρουσία και κομβικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.

Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, η κατοχή υψηλής αξίας αντικειμένων και οι φερόμενες ως «ακριβά ταξίδια» στο εξωτερικό, ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο λογιστής δεν ήταν απλώς «εκτελεστικός», αλλά μέρος της εσωτερικής δομής της οργάνωσης. Όταν θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή, θα κληθεί να εξηγήσει πώς απέκτησε τα αντικείμενα αυτά ενώ φέρεται ότι παρείχε υπηρεσίες στην εγκληματική ομάδα.

Στο μεταξύ, οι διαδικασίες απολογιών συνεχίζονται: σήμερα 12 ακόμη κατηγορούμενοι οδηγούνται σε απολογία, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Ανακριτή η θεωρούμενη ηγετική ομάδα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αυτή αποτελείται από τον 38χρονο από τα Γιαννιτσά ως «αρχηγό», τον πατέρα και τη σύζυγό του, καθώς και έναν 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις στην Κρήτη. Ο 38χρονος, κατά τις αρχειοθετημένες καταγγελίες, ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων είχε εξειδικευμένη γνώση στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και κατά συνέπεια μπορούσε να επιλέγει και να εκμεταλλεύεται αγροτεμάχια και βοσκοτόπια τα οποία δεν δηλώνονταν από κάποιον, υπό τη «σκιά» της ομάδας που είχε διαμορφώσει.

Χθες ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για τους πρώτους 11 κατηγορούμενους που παρουσιάστηκαν στον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα. Αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή —οι εν λόγω κατηγορούμενοι εισέπραξαν επιδοτήσεις που δεν υπερέβησαν τα χίλια ευρώ, εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει το εύρος και τη δομή της δράσης της ομάδας: από την αρχική στήριξη δήθεν επιλέξιμων αγροτεμαχίων έως την τελική απόκρυψη εισοδημάτων και επένδυση σε πολυτελή αγαθά. Η αναβάθμιση της κατηγορίας του λογιστή υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για μία σειρά μεμονωμένων αδικημάτων, αλλά για συντονισμένη δράση που επηρέασε σημαντικά το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα.

Η θέση του λογιστή —όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία— είναι πλέον κρίσιμη: η κατοχή των πολυτελών αντικειμένων, η συμμετοχή στις εργασίες της οργάνωσης και η απόκτηση ακριβά ταξιδιών στο εξωτερικό αποτελούν σημεία ένδειξης δραστηριότητας πέραν της απλής διαχειριστικής εξυπηρέτησης. Από υπηρεσιακός συνεργάτης, μετατρέπεται σε βασικό κρίκο της αλυσίδας.

Καθώς η δικαστική διαδικασία προχωρά, η υπόθεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση: η παρακολούθηση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να τιμωρείται με βαρύτερα αδικήματα όταν αποδεικνύεται υπέρβαση των ρόλων των εταίρων και μετατροπή τους σε «διαχειριστές» παράνομων κεφαλαίων και εισοδημάτων. Η συνεργασία των διωκτικών αρχών, η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και η αναζήτηση των αιτιών πίσω από υψηλής αξίας αγορές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδόμηση τέτοιων δικτύων.

Ως προς την επόμενη φάση, είναι σημαντικό να αναμένουμε τις απολογίες των ηγετικών μελών της οργάνωσης, καθώς και ποια θα είναι η στάση της δικαιοσύνης προς την κύρια ομάδα που φέρεται ότι είχε τον έλεγχο των επιδοτήσεων, των αγροτεμαχίων και των μη δηλωμένων εκτάσεων. Το γεγονός ότι αρχικά ένας λογιστής θεωρούνταν απλώς «υποβοηθητικός» αλλά πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για στρωτή «εγκληματική οργάνωση» αποδεικνύει τη δυναμική της υπόθεσης και την πρόθεση των Αρχών να χτυπήσουν τον πυρήνα της δράσης και όχι μόνο τις επιμέρους συμμετοχές.

Με τη διαδικασία να εξελίσσεται, θα φανεί το πώς θα εξελιχθεί η κατηγορία των βασικών μελών, ποιοι θα κρατηθούν στη φυλακή προληπτικά, και πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες για τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μέσω παραπλανητικών δηλώσεων. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο ένα λογιστή και μια ομάδα – αφορά την κατεύθυνση που θα πάρει το σύστημα ελέγχων των επιδοτήσεων στην Ελλάδα και τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας.