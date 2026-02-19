ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη φέρεται να απέκρυψε το ποσό των 8 εκατ. ευρώ

Νέα στοιχεία προκύπτουν αναφορικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρει πως ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, Μύρωνας Χιλετζάκης, απέκρυψε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ από τις ελεγκτικές αρχές κατά την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Αρχής, από τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του κ. Χιλετζάκη προέκυψε ότι κατά το συγκεκριμένο διάστημα είτε δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες, είτε υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις, όπως μετέδωσε το ΕΡΤNews.

Το συνολικό ύψος της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ο ίδιος ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ, ενώ η σύζυγός του, που ελέγχθηκε για δύο έτη, φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία αξίας 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για ενδεχόμενη ποινική αξιολόγηση, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου σχετικά με τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.