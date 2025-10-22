ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για το σκάνδαλο επιδοτήσεων σε πέντε περιοχές

Σε συντονισμένη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να εισέπραττε παράνομα αγροτικές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν συλληφθεί 37 άτομα σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), προκειμένου αγρότες και κτηνοτρόφοι να εμφανίζονται με δικαιώματα ή εκτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια, με οικονομικό όφελος πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία σχηματίζεται στο πλαίσιο πολύμηνης προανακριτικής έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες αναμένεται, την Πέμπτη, να οδηγηθούν στην Αθήνα και να παραπεμφθούν ενώπιον της ευρωπαίας εισαγγελέως, στο πλαίσιο της διερεύνησης αδικημάτων που άπτονται της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων, αλλά και για να αποτιμηθεί με ακρίβεια η ζημία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να συνεργάζεται με τις αρχές για την αντιπαραβολή δηλώσεων και δικαιολογητικών, ενώ εξετάζεται το εύρος τυχόν εσωτερικών ελέγχων που παρακάμφθηκαν ή παραβιάστηκαν.

