ΟΠΕΚΕΠΕ: 14 προσαγωγές τώρα στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) επιχειρεί σε περιοχές της Κρήτης, που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, για τον εντοπισμό ατόμων που υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις με σκοπό την επιδότηση. Μέχρι και αυτή την ώρα, έχουν πραγματοποιηθεί 14 προσαγωγές και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Πιο αναλυτικά, πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν, ότι η επιχείρηση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 προσαγωγές ατόμων, τα οποία φέρονται να έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση αποτελεί αντικείμενο πολύμηνης έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία εξετάζει εξονυχιστικά τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας έμφαση σε ΑΦΜ που εμφανίζονται να έχουν λάβει ιδιαίτερα υψηλά ποσά επιδοτήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν νόμιμα.

Πληροφορίες, που επικαλείται και μεταδίδει η ΕΡΤ, αναφέρουν, ότι τα ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο πλησιάζουν τα 1,7 εκατ. ευρώ

Aνάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, αγρότες, ένας δικηγόρος και ο πρόεδρος ενός συνεταιρισμού.



