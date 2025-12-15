Ομόνοια: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε ενεχυροδανειστήριο - Τι εντόπισαν

Κύκλωμα, που συνεργαζόταν με συμμορίες διαρρηκτών και έλιωνε τα κλοπιμαία, αλλά λειτουργούσε ως ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια, κατάφερε να εξαρθρώσει η Αστυνομία μετά από έφοδο στο κτίριο.

Σήμερα το πρωί, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση στην Ομόνοια δύο άτομα στον Άγιο Παντελεήμονα οι οποίοι φέρονται να συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, ο ιδιοκτήτης του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος.

Πρόκειται για κεντρικό ενεχυροδανειστήριο στην πλατεία Ομονοίας, όπου πραγματοποίησαν έφοδο οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Παντελεήμονα σήμερα το πρωί. Στο πίσω μέρος του, υπήρχαν τρεις μονάδες με τις οποίες οι επιτήδειοι έλιωναν τα χρυσά κλοπιμαία, διαδικασία που γινόταν εντός λίγων ωρών, από τη στιγμή που τα έπαιρναν στα χέρια τους.

Ομόνοια: Τι εντοπίστηκε στην έφοδο σε ενεχυροδανειστήριο

Κατά τη διάρκεια της εφόδου προσήχθησαν οκτώ άτομα που βρίσκονταν στο ενεχυροδανειστήριο.

Από τα κλοπιμαία που αφαίρεσαν οι δύο διαρρήκτες και βρέθηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί:

Μια Χρυσή λίρα Αγγλίας (κωνσταντινάτο)

Ένα vintage σετ λαιμού που αποτελείται από σκουλαρίκια και δαχτυλίδι με ρουμπίνι και ζιργκον)

Ένα λευκόχρυσο μονόπετρο δαχτυλίδι με διαμάντι

Ένα κολιέ ροζ χρυσό με μαργαριτάρι

Ένα βραχιόλι ροζ χρυσό

Ένα χρυσό δαχτυλίδι μισοβερο ροζ χρυσό

Και ένα ρολόι ροζ χρυσό με λευκό καντραν

Με πληροφορίες από ΕΡΤ