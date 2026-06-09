Ομοφοβική επίθεση στο Ζάππειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ομοφοβική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο πάρκο Ζαππείου, με τα θύματα να καταγγέλλουν το συμβάν στον ειδικό 5ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό, «11414».

Μετά την τηλεφωνική καταγγελία των θυμάτων της ομοφοβικής επίθεσης στο Ζάππειο, κινητοποιήθηαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και, σε συνεννόηση με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθησαν τρεις νεαροί που απείλησαν και εξύβρισαν τρία άτομα, λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ομοφοβική επίθεση στο Ζάππειο: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χτες (8-6-2026) πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική καταγγελία για την εν λόγω επίθεση στην τηλεφωνική γραμμή «11414», η οποία λειτουργεί -24- ώρες, -7- ημέρες και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στο αντικείμενο της ρατσιστικής βίας.

Μετά από άμεση αξιολόγηση της καταγγελίας, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσέγγισαν το Πάρκο Ζαππείου όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους -3- νεαρούς, οι οποίοι λίγο νωρίτερα, μαζί με έτερους δράστες, είχαν εξυβρίσει και απειλήσει -3- άτομα, εντός του Πάρκου, με φράσεις και χειρονομίες που θίγουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».