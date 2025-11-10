Ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τους πέταξαν νερά επειδή αγκαλιάζονταν

Θύματα ομοφοβικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη έπεσαν οι δύο ψυχολόγοι και συνιδρύτριες του Orlando LGTB+, Έλενα - Όλγα Χρηστίδη και Νάνσυ Παπαθανασίου.

Όπως έκαναν γνωστό με ανάρτηση στα social media, δέχθηκαν την επίθεση καθώς γυρνούσαν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι -κινούμενοι με αυτοκίνητο- τούς πέταξαν νερό, όσο περπατούσαν αγκαλιά.

«Αν εμείς, γυρνώντας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δύο λευκά άτομα, στερεοτυπικά "καλοντυμένα", δεχτήκαμε με τόσο κάζουαλ τρόπο μια χιλιοπαιγμένη ομοφοβική επίθεση τέτοιου τύπου στον δρόμο, τι να πούμε για τις τρανς συντρόφισσές μας, τα νεαρά κουήρια, τους μετανάστες ή/και τα άτομα που ασκούν σεξεργασία» κατήγγειλε η κυρία Χρηστίδη στην ίδια ανάρτηση στα social media.

Ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η καταγγελία

«Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο. Ήταν αρκετό για να πετάξουν με φόρα νερά πάνω μας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου που πέρασε γρήγορα δίπλα μας και έφυγε, ενώ μας έβρισαν γελώντας.

Αν εμείς, γυρνώντας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δύο λευκά άτομα, στερεοτυπικά "καλοντυμένα", δεχτήκαμε με τόσο κάζουαλ τρόπο μια χιλιοπαιγμένη ομοφοβική επίθεση τέτοιου τύπου στον δρόμο, τι να πούμε για τις τρανς συντρόφισσές μας, τα νεαρά κουήρια, τους μετανάστες ή/και τα άτομα που ασκούν σεξεργασία.

Είμαστε καλά και ήρεμες επί προσωπικού.

Αλλά η συλλογική μας οργή θα ξεχειλίζει όσο η ύπαρξη και μόνο στον δημόσιο χώρο, όλων των κουήρ υποκειμένων, τίθεται υπό αμφισβήτηση και απειλή.

Ο λόγος που καταγράφουμε μια μικρή προσωπική εμπειρία στη συλλογική εμπειρία των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος όλων μας, είναι για να θυμόμαστε ότι όποιος δεν παίρνει θέση απέναντι σε όλα τα μέτωπα της επανοργάνωσης της ακροδεξιάς, αλλά διαλέγει μόνο κάποια από αυτά με όρους πολιτικών στρατηγικών, ψευδούς ιεράρχησης αναγκών ή κινηματικών συσχετισμών, έχει ευθύνη.

Για εμάς και τις κοινότητές μας το έργο είναι γνωστό, και η δύναμη θα βρίσκεται πάντα στις συλλογικές μας αντιστάσεις».