Όλυμπος: Νεκρός ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοούνταν στον Όλυμπο από τις 19 Μαΐου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του βρέθηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας, από τον διαχειριστή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» και μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες.

Τα τελευταία ίχνη ζωής του νεαρού ορειβάτη καταγράφηκαν το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του. Την επόμενη ημέρα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του και ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος είχε αναχωρήσει από το καταφύγιο με προορισμό τον Μύτικα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τον απαραίτητο ορειβατικό εξοπλισμό.