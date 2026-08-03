Όλυμπος: Νεκρός 32χρονος σε φαράγγι – Φέρεται να βούτηξε σε παγωμένα νερά και να υπέστη ανακοπή

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 32χρονος σε φαράγγι στον Όλυμπο, στη θέση Κόκκινος Βράχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο άνδρας, με καταγωγή από την Αμαλιάδα, συναντήθηκε με δύο φίλους του από τη Θεσσαλονίκη στην Πιερία, προκειμένου να ανέβουν στον Όλυμπο, την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις φίλοι ανέβηκαν μέχρι τον Κόκκινο Βράχο, στο ρέμα Ορλιά, σε υψόμετρο 650 μέτρων. Στο σημείο αυτό βρίσκεται ένας από τους πιο γνωστούς φυσικούς καταρράκτες του Ολύμπου, τα νερά του οποίου καταλήγουν σε μια βάθρα.

Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο: Μετά από περίπου δύο ώρες πεζοπορίας έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική

Εκεί φέρεται να έκανε βουτιά ο 32χρονος. Το ΕΡΤnews μεταδίδει ότι, μόλις έπεσε στα παγωμένα νερά του Ολύμπου, υπέστη, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακοπή, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Οι δύο φίλοι του κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 14 πυροσβέστες, έπειτα από περίπου δύο ώρες πεζοπορίας, έφτασαν στο δύσβατο σημείο, εντόπισαν τον 32χρονο, τον ανέσυραν από τη βάθρα και, στις 19:00 το απόγευμα, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews