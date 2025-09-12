Δύο είναι τελικά οι νεκροί του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο 187ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Μετά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, το ένα εκ των οχημάτων έπιασε φωτιά. Η οδηγός του, κάτοικος Αιγίου, του εγκλωβίστηκε και απανθρακώθηκε.

Λίγο αργότερα και ο ένας άνδρας που επέβαινε στο άλλο όχημα, ο οποίος είχε τραυματιστεί από τη σύγκρουση, δεν τα κατάφερε και κατέληξε.Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένας άνδρας σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το ένα από τα αυτοκίνητο κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση την Πάτρα. Συγκεκριμένα, αστυνομικές πηγές που επικαλείται η «Πελοπόννησος», αναφέρουν, πως η 70χρονη, εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα.

Φέρεται να εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας και αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, ακολούθησε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.



Με πληροφορίες από pelop.gr