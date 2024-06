Τι έδειξε η νεκροψία στη σορό του Μάικλ Μόσλι

Απροσδιόριστη κρίνεται η αιτία θανάτου του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλι, μετά την νεκροψία στη σορό του.

Πριν λίγη ώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες, ολοκληρώθηκε από τον ιατροδικαστή της Ρόδου η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του και προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο θα χρειαστούν περεταίρω εξετάσεις για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του, λόγω του ότι η σορός του βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Ο Μάικλ Μόσλι εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής στην παραλία Αγίας Μαρίνας, έπειτα από τέσσερις ημέρες αναζήτησης στη Σύμη. Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, ανέφερε πως «ο 67χρονος, σε αντίθεση με αυτό που εκτιμάτο αρχικά, πως κατευθυνόταν στη χώρα, τελικά φαίνεται πως κινήθηκε προς την Αγία Μαρίνα».

Συμπλήρωσε πως o άτυχος παρουσιαστής κατάφερε να διασχίσει, σε συνθήκες καύσωνα, όλη την απότομη πλαγιά, όμως λίγο πριν φτάσει στην παραλία, ίσως ζαλίστηκε ή σκόνταψε και τελικά έπεσε. Από την άλλη, η ιατροδικαστής εκτιμά ότι πιθανότατα ένιωσε κάποια έντονη αδιαθεσία και ξάπλωσε μόνος του.

Σύμη: Πού βρέθηκε η σορός του Μάικλ Μόσλι

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη θάλασσα, στην παραλία Αγίας Μαρίνας. Δίπλα του βρέθηκε η ομπρέλα που κρατούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ στο χέρι του φορούσε ένα ψηφιακό ρολόι. Επιπλέον, ο Μόσλι ήταν ανάσκελα, με το αριστερό χέρι στο στήθος.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τους πρώτους αστυνομικούς που φτάνουν στο σημείο, οι οποίοι κρατούν τη μύτη τους, λόγω της έντονης μυρωδιάς.

Ο Μόσλι, γνωστός για τις εμφανίσεις του στο The One Show και στο This Morning, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα βορειοανατολικά του νησιού την Τετάρτη. Η σύζυγος του Μόσλι κλήθηκε χθες να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές. Όπως είπε στους αστυνομικούς που τη ρώτησαν, ο Μόσλι όταν εξαφανίστηκε κρατούσε μια ομπρέλα, ενώ είχε μαζί του και μια τσάντα, που περιείχε το πορτοφόλι του, νερό και ένα ρολόι.