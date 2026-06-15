Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις για την είσοδο της Chevron στο Block 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο

Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την είσοδο της Chevron στην παραχώρηση του Block 10, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη HELLENiQ ENERGY για την έρευνα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιονίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση μίσθωσης και για την ανάληψη του ρόλου του διαχειριστή της παραχώρησης (operator) από τη Chevron.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία είχε υποβάλει στα τέλη Μαΐου, από κοινού με τη HELLENiQ ENERGY, αίτημα για την είσοδό της στο Block 10, το οποίο βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Παράλληλα είχε ζητηθεί η μεταβίβαση του ρόλου του operator από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron, καθώς και παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης της παραχώρησης.

Μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων από το ΥΠΕΝ, την ΕΔΕΥΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της άμεσης ξένης επένδυσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά μέσα στις επόμενες ημέρες η διαδικασία μεταβίβασης μεταξύ των δύο εταιρειών.

Με τη συμφωνία, η Chevron θα αποκτήσει το 70% της παραχώρησης και θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου, ενώ η HELLENiQ ENERGY θα διατηρήσει το υπόλοιπο 30%.

Η εξέλιξη ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Chevron στις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και αποτελεί το πέμπτο θαλάσσιο μπλοκ στη χώρα στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία.

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά ενέργειας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της διαδικασίας σημαντικό βήμα για το πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων της χώρας.

«Η συμμετοχή της Chevron, μίας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, σε πέμπτη θαλάσσια περιοχή της χώρας για έρευνα υδρογονανθράκων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία αντανακλά την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η εξέλιξη ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.