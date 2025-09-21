Ολοήμερο σχολείο: Νέα εγκύκλιος αλλάζει τις εγγραφές – Ποιες οικογένειες προηγούνται

Ανατροπές φέρνει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία εγγραφής μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την οδηγία που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι γονείς θα πρέπει πλέον να προσκομίσουν δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την ανάγκη παραμονής των παιδιών τους στο ολοήμερο. Στόχος είναι να μπει τάξη στην κατανομή των θέσεων, καθώς οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς έχουν δημιουργήσει κενά που δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία όλων των τμημάτων.

Προτεραιότητα σε εργαζόμενους και ευάλωτες ομάδες

Με ευθύνη των διευθυντών, τα σχολεία θα δίνουν προτεραιότητα:

σε οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο γονείς ή πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες,

σε περιπτώσεις όπου ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος,

σε παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι λίστες συμμετοχής θα ανακαταρτιστούν με βάση αυτά τα κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι μαθητές ενδέχεται να μείνουν εκτός.

Γιατί επανέρχεται η διαδικασία με δικαιολογητικά

Η πρακτική της προσκόμισης εγγράφων είχε καταργηθεί το 2020, όταν λόγω πανδημίας το ολοήμερο «άνοιξε» χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι ενώ στην αρχή δηλώνονταν πολλοί μαθητές, τελικά τα τμήματα λειτουργούσαν με ελάχιστους, επιβαρύνοντας τον σχεδιασμό. Με την τρέχουσα έλλειψη προσωπικού, το υπουργείο επαναφέρει το μέτρο μέχρι να καλυφθούν τα κενά με νέες προσλήψεις αναπληρωτών στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές για το ολοήμερο γίνονταν τον Ιούνιο, στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αποκλειστικά με δήλωση των γονέων. Η δήλωση ανέφερε μόνο τα στοιχεία του μαθητή και την ώρα αποχώρησης (14:55, 15:50 ή 17:30 όπου λειτουργεί το διευρυμένο πρόγραμμα), χωρίς να απαιτείται άλλο δικαιολογητικό. Η νέα εγκύκλιος αλλάζει αυτό το καθεστώς, επαναφέροντας τον έλεγχο με έγγραφα.