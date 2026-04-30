Όλο και περισσότεροι Τούρκοι τουρίστες επιλέγουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Αυξημένη καταγράφεται η τουριστική κίνηση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με ολοένα και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία να τα επιλέγουν για τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Ιωάννη Καλτάκη, η φετινή τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει θετικά, με προσδοκίες για καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με πέρυσι. Όπως σημείωσε, η Περιφέρεια καταγράφει υψηλούς δείκτες άφιξης αλλά και διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, το οποίο όπως σημείωσε ο Ι. Καλτάκης στην εκπομπή «Αποδελτίωση», «δεν μας επηρεάζει».

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των αφίξεων φαίνεται να έχει διαδραματίσει η στοχευμένη προβολή των νησιών στη γειτονική χώρα. Ο κ. Καλτάκης αναφέρθηκε στη διαφημιστική καμπάνια από την Περιφέρεια, σε σημεία της Τουρκίας, επεκτείνοντας την προβολή της Ελλάδας και σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν είχαν προβληθεί τουριστικά.

Παράλληλα, η γεωγραφική εγγύτητα των νησιών με τα τουρκικά παράλια, σε συνδυασμό με τις διευκολύνσεις στις μετακινήσεις -κυρίως μέσω της διαδικασίας έκδοσης Express Visa- καθιστούν τον προορισμό ακόμη πιο ελκυστικό για σύντομες και οικονομικά προσιτές αποδράσεις.

Ο κ. Καλτάκης πρότεινε, μάλιστα, την ένταξη της Ικαρίας στο πρόγραμμα Express Visa, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν προορισμό με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, που θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία.



