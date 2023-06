«Όλη η Αθήνα μία Σκηνή» -59 εκδηλώσεις από το δήμο Αθηναίων στις γειτονιές με ελεύθερη είσοδο

Από το Σάββατο 1η Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου συνολικά 59 εκδηλώσεις του δήμου Αθηναίων θα γεμίσουν με ρυθμό, ήχους και εικόνες 30 γειτονιές της πόλης και στις επτά δημοτικές κοινότητες.

Για 35 ημέρες -έως και τις 4 Αυγούστου- οι γειτονιές της πόλης θα φιλοξενήσουν με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, συναυλίες, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, χορευτικά πάρτυ και μουσικά αφιερώματα.

Οι συνολικά 59 καλοκαιρινές εκδηλώσεις του δήμου Αθηναίων με τίτλο «Όλη η Αθήνα μία σκηνή» θα έχουν ελεύθερη είσοδο.

Δήμος Αθηναίων: «Όλη η Αθήνα μία σκηνή»

Το «Όλη η Αθήνα μία σκηνή» αποτελεί τη συνέχεια του περσινού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος και αυτήν τη χρονιά απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τους καλλιτέχνες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διοργάνωση. Το πρόγραμμα επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στο πλαίσιο του Culture is Athens/Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα, φέρνοντας κοντά κοινό και καλλιτέχνες.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Η μεγάλη υπαίθρια γιορτή φέτος "απλώνεται" σε ολόκληρη την πόλη για να προσφέρει στις Αθηναίες και τους Αθηναίους καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες ποιοτική ψυχαγωγία. Είμαστε χαρούμενοι, διότι για μία ακόμη φορά σπουδαίοι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να συμμετέχουν σε αυτήν την ξεχωριστή πολιτιστική διοργάνωση που σχεδιάζεται με μεγάλο ενδιαφέρον και φροντίδα από τον ΟΠΑΝΔΑ. Καλούμε μικρούς και μεγάλους σε κάθε πάρκο, κάθε πλατεία, κάθε ανοιχτό χώρο της Αθήνας -εκεί όπου φέτος θα χτυπάει η καρδιά του "Όλη η Αθήνα μία σκηνή"- να έρθουν και να περάσουν αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές μέσα στην πόλη».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Νίκη Αραμπατζή, ανέφερε: «Το πρόγραμμα "Όλη η Αθήνα μία Σκηνή" προσφέρει και αυτό το καλοκαίρι σε όλες και όλους καθημερινή πρόσβαση στην ψυχαγωγία, με επιλεγμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά, με ελεύθερη είσοδο. Φέτος, η μεγάλη σκηνή της πόλης μεγαλώνει κι άλλο. Τα σημεία πολιτισμού πολλαπλασιάζονται, στοιχείο που αναδεικνύει την προσπάθειά μας κάθε γειτονιά να ενταχθεί στον πολιτιστικό ιστό της Αθήνας. Προτρέπουμε το αθηναϊκό κοινό να έρθει να συναντήσει αγαπημένους καλλιτέχνες σε κάθε γωνιά της πόλης για μία "βουτιά" στη διασκέδαση και τον πολιτισμό».

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα Θέατρα Κολωνού και Γκράβας, στα πάρκα «Μίκης Θεοδωράκης» και Λογγίνου και στις πλατείες Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Αγίου Παύλου, Δεξαμενής, Σανταρόζα, Πλυτά, Μεσολογγίου, Φιλοπάππου, Θυμαρακίων, Ναθαναήλ, Λαμπρινής, Παπαδιαμάντη, Αγίου Γεωργίου, Καλλιγά, Βικτωρίας, Πηνελόπης Δέλτα, Λακωνίας και Αγίου Δημητρίου.

Επίσης, στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στον Σταθμό Λαρίσης, στον Λόφο Λαμπράκη, στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, καθώς και στα γήπεδα Κονίστρας στα Πετράλωνα και Ελληνορώσων.

Αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σάββατο 1 Ιουλίου 2023



21:00| Πλατεία Ναθαναήλ, Άγιος Ελευθέριος

«Δύο φίλοι από τα παλιά»

Συναυλία με τους Χρήστο Παπαδόπουλο και Γιώργο Σαρρή με τραγούδια τους που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές από το 1980 μέχρι και σήμερα.

Κυριακή 2 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου)

“Chica Almodóvar”

Μουσική παράσταση, ταξίδι στο κινηματογραφικό σύμπαν του Pedro Almodóvar. Συμμετέχουν οι Εύα Θωμοπούλου (φωνή), Duo Capriccioso (Αθανασία Νικολακοπούλου: κιθάρα και Κλεοπάτρα Κυρτάτα: φλάουτο) και Γιάννης Ευσταθόπουλος (κρουστά).

21:00| Πλατεία Πηνελόπης Δέλτα, Ελληνορώσων

«Αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι»

Συναυλία με τον Κωστή Χρήστου και την Ελένη Ροδά με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι σήμερα.

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

21:00| Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Βύρωνος, Πλάκα

«Από τα 80’s... στο ροκ του μέλλοντος μας»

Συναυλία με το συγκρότημα ΜΜΕ BAND. Μια αναδρομή στην ελληνική ποπ ροκ σκηνή των 80’s και 90’s, μέσα από την μουσική οπτική του συγκροτήματος.

21:00| Πλατεία Λακωνίας, Αμπελόκηποι

«Γυναικεία υπόθεση»

Συναυλία με την Τίνα Τράκου αφιερωμένη στις μεγαλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστριες. Μαζί της οι Γιάννα Ζιάννη και Βίκυ Μαρρά.

Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

21:00| Αρχαιολογικό Μουσείο (προαύλιος χώρος)

«Πλάι στο κύμα»

Συναυλία με τους Παυλίνα Βουλγαράκη, Βιολέτα Ίκαρη, Παντελή Κυραμαργιό, Θάνο Ματζίλη και Ελεάννα Βαρελά. Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση από το νέο κύμα τραγουδιστών, οι οποίοι συμπράττουν με την Ορχήστρα «Ρυθμός», σε τραγούδια δικής τους δισκογραφίας, αλλά και γνωστά διαχρονικά τραγούδια. Μαζί τους το Φωνητικό Σύνολο «Ρυθμός».

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Πλυτά, Παγκράτι

«Βόλτα στην πόλη»

Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Νικόλ Σαραβάκου μας παίρνει μαζί της για μια μουσική βόλτα στην πόλη, με δικά της τραγούδια, αλλά και άλλων μεγάλων δημιουργών.

21:00| Πλατεία Λαμπρινής

«Ας τραγουδήσουμε μαζί»

Ο νέος τραγουδοποιός Ισίδωρος Πάτερος με το μουσικό σχήμα «Χάρισμα» σ’ ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με έντεχνο, λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, αλλά και νέα ανέκδοτα δικά του τραγούδια. Συμμετέχουν: Άννα Μαρία Νικολαΐδου (τραγούδι, κρουστά), Χαρούλα Νικολαΐδου (πιάνο, φωνητικά) και Στέλιος Νικολαΐδης.

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Παπαδιαμάντη, Άνω Πατήσια

Συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό και την ορχήστρα του με δημοτικά και κρητικά τραγούδια.

21:00| Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Κυψέλη

«Ρίζα από φως»

Μουσική παράσταση με τον Πάνο Μπούσαλη που εστιάζει στον αστείρευτο πλούτο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, η οποία αποτελεί την κοινή ρίζα όλων των μεγάλων Ελλήνων συνθετών και βρίσκει τη φυσική της συνέχεια στα τραγούδια τους.

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο

«Χορευτικά Τραγούδια του Ελληνικού Κινηματογράφου»

Συναυλία με τα πιο κεφάτα ελληνικά τραγούδια που ξεπήδησαν μέσα από τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Συμμετέχει η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ελένη Τσαγκαράκη.

Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

21:00| Πέτρινο Βοτανικού (Σπύρου Πάτση 58)

«Μια αγκαλιά τραγούδια»

Λαϊκή μουσική βραδιά με την Έλενα Γιώργου Ποταμούλα και το μουσικό σχήμα της, τον Δημήτρη Φραγκιαδάκη (κιθάρα, τραγούδι) και τον Στέφανο Μπακλαβά (μπουζούκι, τραγούδι) σ’ ένα πρόγραμμα που θα αγγίξει τους λάτρεις της ιστορίας του Ελληνικού τραγουδιού.

Φωτ.: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

21:00| Γήπεδο Κονίστρας, Πετράλωνα

«Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Θεόδωρου Πολυκανδριώτη»

Συναυλία με τον Σπύρο Πολυκανδριώτη αφιερωμένη στον μεγάλο τραγουδοποιό, συνθέτη και δάσκαλο Θεόδωρο Πολυκανδριώτη, για τα 100 χρόνια από την γέννηση του στην οδό Ιπποθοντιδών 42 στα Πετράλωνα.

Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι

Συναυλία με τους The Wedding Singers που θα μας παρασύρουν σε ένα ξέφρενο πάρτι γεμάτο ρυθμό, με αγαπημένες χορευτικές επιτυχίες από την δεκαετία του '90.

20:30| Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου)

«Νεφέλες» του Αριστοφάνη

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια, σε διασκευή για παιδιά και εφήβους από την ομάδα The Young Quill, σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

20:30| Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων, Στ. Λαρίσσης

Καραγκιόζης ειρηνιστής»

Παράσταση θεάτρου σκιών με τον Νικόλα Τζιβελέκη, που μας μιλάει για την αξία της φιλίας, της ειρήνης, αλλά και της αγάπης στο περιβάλλον.

21:00| Αίθριο Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138)

«Μια βραδιά στην όπερα»

Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Σολίστ: Φίλιππος Μοδινός.

Μουσική διεύθυνση: Βύρων Φιδετζής.

Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

21:00|Αρχαιολογικό Μουσείο (προαύλιος χώρος)

«Αφιέρωμα στον Bob Dylan»

Συναυλία από το Mara Karetsos Center for Arts and Science.

21:00| Πλατεία Θυμαρακίων

«Με το φως των Τραγουδιών»

Συναυλία με τον Νίκο Ανδρουλάκη με διαχρονικά τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών και στιχουργών, τραγούδια από τον μουσικό πλούτο της Κρήτης, καθώς και από τη δισκογραφική του παρουσία.

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

21:00| Λόφος Λαμπράκη, Νέος Κόσμος

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων. Θα ακουστούν συνθέσεις των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Διονύση Σαββόπουλου και άλλων γνωστών Ελλήνων δημιουργών.

Μουσική διεύθυνση/ ενορχηστρώσεις: Άγγελος Ηλίας

20:30| Θέατρο Κολωνού

«Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια από την Θεατρική Σκηνή «Ονειροπόληση». Ένα κωμικό, διαχρονικό και πάντα επίκαιρο έργο, γεμάτο δράση και συναισθήματα.

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Το μπαλκόνι» του Jean Genet

Θεατρική παράσταση από την ομάδα Θεατρίνων Θεατές. Το πρωτοποριακό αριστούργημα του Ζαν Ζενέ αναδημιουργείται από την Λεία Βιτάλη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λιβανού.



21:00| Πλατεία Ναθαναήλ, Άγιος Ελευθέριος

“80’s-90’s party”

Συναυλία με τους Κώστα Μπίγαλη και Πωλίνα. Οι αγαπημένοι μας τραγουδιστές θα μας ξεσηκώσουν σε ένα ατελείωτο χορευτικό πάρτι.

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

20:30| Θέατρο Κολωνού

«Το αγόρι με τη βαλίτσα» του Μάικ Κέννυ

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.

Ένα εξαιρετικά επίκαιρο έργο που εξετάζει με πολύ χιούμορ και ποίηση, το μεγάλο πρόβλημα της προσφυγιάς και τον τρόπο με τον οποίο αναγκάζονται τα παιδιά να μεταναστεύουν.

21:00| Θέατρο Γκράβας

«Το Tango της Ζωής»

Συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια. Ένα μουσικό οδοιπορικό της 20ετούς καλλιτεχνικής της διαδρομής, μέσα από τις συνθέσεις, τα τραγούδια και τις διασκευές της. Ερμηνεύουν: Άννα Κατσούλη και Άννα Μπιλιλή.

Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Λαϊκά Τραγούδια θα λέω μια ζωή»

Συναυλία με τους Δημήτρη Κανέλλο και Πολυξένη Καράκογλου με διαχρονικά λαϊκά τραγούδια.

20:30| Θέατρο Γκράβας

«Το Αστερόπαιδο» του Όσκαρ Ουάιλντ

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε διασκευή-σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. Ένα τρυφερό παραμύθι που μιλάει για την αγάπη, τον σεβασμό, την καλοσύνη, τη συγχώρεση, τη φιλανθρωπία, την ομορφιά της ψυχής και όχι της εμφάνισης.

Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Εκείνος & Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά

Θεατρική παράσταση με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Αλέξανδρο Ρήγα. Μια «αναρχική» και «αλήτικη» κωμωδία.

20:30| Θέατρο Γκράβας

«Το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά»

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε κείμενο-σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. Ένα μουσικό πανόραμα με αφορμή τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

20:30| Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων, Στ. Λαρίσσης

«Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε διασκευή-σκηνοθεσία Θοδωρή Κατσικαλούδη, με πολλά κωμικά στοιχεία, αλλά και ηθικά διδάγματα για την πραγματική ευτυχία του ανθρώπου.



21:00| Θέατρο Γκράβας

“ShakesBeeries” – «Σαίξπηρ και εμπειρίες»

Μουσικοχορευτική παράσταση με τον Γιώργο Μακρή. Guest star ο Μάρκος Λεζές.

Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Σανταρόζα

Οι εκρηκτικοί 1550 με τον Δημήτρη Σταρόβα

Οι 1550, γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές τους εμφανίσεις και ο πολυτάλαντος Δημήτρης Σταρόβας, σε μία μοναδική βραδιά στο κέντρο της πόλης.

21:00| Θέατρο Γκράβας

«Η Γυναίκα της Γκουέρνικα»

Θεατρική παράσταση της Πολύνας Γκιωνάκη. Παρίσι, Ισπανικός εμφύλιος, Γερμανική κατοχή, έρωτας, πάθος, τέχνη, Πικάσο, όλα ζωντανεύουν μέσα από τα μάτια της μούσας του Πικάσο Ντόρα Μαρ, που την απαθανάτισε στο αντιπολεμικό έργο του «Γκουέρνικα».

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Ναθαναήλ, Άγιος Ελευθέριος

«Κορμί και αλάτι»

Ένα μουσικό πάρτι με την Μπέσσυ Αργυράκη. Μαζί της ο Τόλης Παπαδημητρίου.

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Η Σκιά του Μαρτ» του Στιγκ Ντάγκερμαν

Θεατρική παράσταση από το Θέατρο Αργώ με την Αιμιλία Υψηλάντη, σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη και μετάφραση Μαργαρίτας Μέλμπεργκ.

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Παντρολογήματα» του Νικολάϊ Γκόγκολ

Θεατρική παράσταση σε διασκευή-σκηνοθεσία Αλμπέρτο Εσκενάζη, από το Θέατρο της Μεσογείου. Μία ανατρεπτική κωμωδία, μια όαση γέλιου στους ζοφερούς καιρούς που ζούμε.

21:00| Φωκίωνος Νέγρη και Τενέδου

Ο Κώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα Μπάμπαλη έρχονται στην Κυψέλη με τα πιο αγαπημένα τραγούδια.

Μια συναυλία, όπου θα συγκινηθούμε, θα χαρούμε και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

“The Art of the Big Band!”

Συναυλία με τη Big Band Δήμου Αθηναίων. Οι μεγαλύτεροι συνθέτες και ενορχηστρωτές της jazz μουσικής και όχι μόνο, σε αριστουργηματικές ενορχηστρώσεις.

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«TANGO επί Κολωνώ»

Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και το quinteto TANGartO. Τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας συμπράττουν με το quinteto TANGartO σ’ ένα ξεχωριστό Concerto grosso. Μαζί τους θα τραγουδήσει η σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και θα χορέψουν οι Ευτυχία Τσιαμούρα, Μιχάλης Σουβλέρης, Κατερίνα Σκουτέλη και Ariel Perez.

Μουσική επιμέλεια, διασκευές, ενορχηστρώσεις: Θωμάς Κοντογεώργης

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Αταίριαστο Ζευγάρι» του Νιλ Σάιμον

Θεατρική παράσταση από το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια κωμωδία που υμνεί το δικαίωμα στο διαφορετικό, αλλά και στην συντροφικότητα.

21:00| Πλατεία Αγ. Δημητρίου, Αμπελόκηποι

«Αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου»

Μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής ΕΜΜΕΛΟΝ.

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

21:00| Λόφος Λαμπράκη, Νέος Κόσμος

«Τα τραγούδια της Ελλάδας»

Συναυλία με την Νάντια Καραγιάννη. Ένα αφιέρωμα στην υπέροχη, πολύμορφη μουσική της Ελλάδας με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, ποιητών και στιχουργών.

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Η Λεονί εν αναμονή» του Ζωρζ Φεντώ

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη. Η μονόπρακτη κωμωδία του Ζωρζ Φεντώ αποτελεί ένα ξεχωριστό έργο της γαλλικής κωμωδιογραφίας.

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

20:30| Πλατεία Καλλιγά, Κάτω Πατήσια

«Ζωολογικός Ήχος»

Μουσική παράσταση του Γιώργη Χριστοδούλου για όλη την οικογένεια, με τα ωραιότερα παιδικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για ζώα.

20:30| Πάρκο Λογγίνου, Μετς

«Ο Καραγκιόζης δάσκαλος»

Παράσταση θεάτρου σκιών από τον Θίασο Σκιών Τάσου Γεωργίου, που πραγματεύεται το ζήτημα του bullying.

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

21:00| Πλατεία Μεσολογγίου, Παγκράτι

Συναυλία με την Ελένη Πέτα. Γνώριμα κομμάτια, από την προσωπική της δισκογραφία, σε καινούργιο «περιβάλλον» ενώνονται και ταξιδεύουν σε προορισμούς, γεμάτους πολυποίκιλα φωνητικά και κιθαριστικά ηχοχρώματα. Μαζί της δύο σπουδαίοι σολίστες της κιθάρας, ο Γιώργος Λιμάκης και ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος.

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

“Ay, Carmela!” του Χοσέ Σάντσις Σινιστέρρα

Θεατρική παράσταση από τη Θεατρική Εταιρεία THEARTES σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού. Ένα μανιφέστο κατά της βαρβαρότητας, γεμάτο ευαισθησία, με πολύ χιούμορ.

21:00| Γήπεδο Ελληνορώσων

«Οι τέσσερις θρύλοι της ροκ εφ’ όλης της ύλης»

Συναυλία με τους Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα και Γιάννη Μηλιώκα. Τέσσερις κυνηγοί του «ονείρου» της ροκ μουσικής ακολουθούν ήχους της και ξεσηκώνουν τα πλήθη.

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

“Luna Nera”

Θεατρική παράσταση με τους Νικολέτα Βλαβιανού και Σπύρο Μπιμπίλα.

Μια μακάβρια κωμωδία με διασκεδαστικές ιστορίες εμπνευσμένες από «το Δεκαήμερο» του Βοκάκιου, σκηνοθετημένες με βάση τις αρχές της commedia dell' arte, του λαϊκού είδους κωμωδίας που επικράτησε στην Ευρώπη από τον 16ο αιώνα.

Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης στη Γειτονιά των Τραγουδιών του»

Μουσικοθεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα ΜΠΟΕΜ και τη Χορωδία της Λέσχης Φιλίας Γκράβας Δήμου Αθηναίων, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα του νεοελληνικού θεάτρου.

Ομάδα ΜΠΟΕΜ: Γιάννης Μπόγρης και Λουκία Λαγού. Διεύθυνση Χορωδίας: Ζαφείριος Κουτελιέρης. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γεωργία Παρασκευά. Στο πιάνο ο Χρήστος Κουτελιέρης.

21:00| Λόφος Λαμπράκη

“On The Road Again”

Συναυλία με τον Νεκτάριο Σφυράκη. Ένα ταξίδι στη διεθνή και εγχώρια ροκ σκηνή. Συμμετέχει το συγκρότημα ROCK ALARM.

Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

20:30| Θέατρο Κολωνού

«Γιαγιά Σμύρνη» του Υάκινθου Μάινα

Παιδική θεατρική παράσταση από την Παιδική Σκηνή του θεάτρου Πρόβα, σε σκηνοθεσία Κοραλίας Τσόγκα. Η Γιαγιά Σμύρνη με τα παραμύθια της μαθαίνει στους μικρούς θεατές την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τους ήρωες των παραμυθιών της Μικράς Ασίας. Οι ηθοποιοί παίζουν όργανα και τραγουδούν ζωντανά σμυρναίικα και παραδοσιακά μικρασιάτικα τραγούδια.

20:30| Θέατρο Γκράβας

«Η Κιβωτός του Νώε ταξιδεύει με τον Καραγκιόζη»

Θεατρική διαδραστική, μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια, με πρωταγωνιστές τον Θανάση Βισκαδουράκη στο ρόλο του Νώε και τον Καραγκιόζη της Οικογένειας Σπυρόπουλου στον μπερντέ.

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ.

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Το όνειρο ενός Γελοίου» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Θεατρική παράσταση με τον Δημήτρη Βερύκιο. Ένας συνταρακτικός μονόλογος σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου.

21:00| Πλατεία Βικτωρίας

“Tango Greco”

Μουσικοχορευτική παράσταση με τη Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα Εξαρχείων – Νεαπόλεως «Ο Διονύσιος Λαυράγκας» και τη Δημοτική Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα. Ερμηνεύουν: Άννα Ματσούκα, Μπάμπης Τσέρτος, Κωνσταντίνος Τζέμος και Χρήστος Αμβράζης. Μουσική διεύθυνση: Απόλλων Κουσκουμβεκάκης.

Τρίτη 1 Αυγούστου 2023



21:00| Θέατρο Κολωνού

«Ένας βλάκας και μισός» του Δημήτρη Ψαθά

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια Γιώργου Φρατζεσκάκη. Πρωταγωνιστούν: Μάκης Πατέλης, Θοδωρής Ρωμανίδης, Νατάσσα Κοτσοβού, Έφη Ρασσιά, Βασιλική Αγγέλη, Ρένια Σπήλιου, Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος, Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος, Αντώνης Αργυρός και στον ρόλο του προέδρου του δικαστηρίου ο Οδυσσέας Σταμούλης.

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023

21:00| Θέατρο Κολωνού

«Η Πεποικιλμένη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Μουσικοθεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Φωτοπούλου. Μία αριστουργηματική περιγραφή προσκυνηματικής αυγουστιάτικης περιπέτειας του κορυφαίου μας διηγηματογράφου στη σκιαθίτικη ύπαιθρο ανάμεσα σε ντόπιους, στοιχειά και νησιώτικες παραδόσεις. Θεατρική μορφή και σκιαθίτικη μουσική: Τάσος Φωτόπουλος.

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023



21:00| Πλατεία Φιλοπάππου (Γενναίου Κολοκοτρώνη και Αγνάντων)

«Μιχάλης Κακογιάννης, Ρεπεράζ»

Προβολή της ταινίας «Χαμένο Κορμί» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη με ένα διεθνές καστ ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουμε την Έλλη Λαμπέτη και τον Ιταλό Άλντο Φαμπρίτσι. Η ταινία γυρίστηκε το 1961 και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα συμπαραγωγής Ιταλίας-Ελλάδας. Στον χώρο θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με σκηνές από τα γυρίσματα των ταινιών του Μιχάλη Κακογιάννη, ενώ την εκδήλωση θα συνοδεύουν τα soundtracks από τις ταινίες του.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

21:00| Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» (Ιερά Οδός και Πειραιώς)

“Tango Greco”

Μουσικοχορευτική παράσταση με τη Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα Εξαρχείων – Νεαπόλεως «Ο Διονύσιος Λαυράγκας» και τη Δημοτική Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα. Ερμηνεύουν: Άννα Ματσούκα, Μπάμπης Τσέρτος, Κωνσταντίνος Τζέμος και Χρήστος Αμβράζης. Μουσική διεύθυνση: Απόλλων Κουσκουμβεκάκης.