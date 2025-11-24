Όλγα Γεροβασίλη: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλητική ανάρτηση εις βάρος της πολιτικού

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος ημεδαπός από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η ανάρτηση έγινε τον Οκτώβριο του 2024.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 79χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.