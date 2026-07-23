Οκτώ χρόνια από τη φονική φωτιά στο Μάτι: Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι.

Το τρισάγιο τελέσθηκε στο Μνημείο Θυμάτων στον ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά από τον μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλο, ενώ ακολούθησαν ομιλίες από τον ίδιο, την πρόεδρο του εξωραϊστικού συλλόγου Ν. Βουτζά «πρόοδος» Έμυ Κροκίδη και τον σύζυγο θύματος της πυρκαγιάς Γιώργο Καΐρη.

Πλήθος, μεταξύ άλλων, συγγενών, φίλων, εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας συμμετείχε σε πεζοπορία από το Μνημείο των Θυμάτων, έως τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.) όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης, με το προσκλητήριο των θυμάτων.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Εικόνες από την κορύφωση των εκδηλώσεων, δείχνουν τα φαναράκια που τοποθετήθηκαν στη θάλασσα.

«Οκτώ χρόνια από την ημέρα που το αδιανόητο έγινε σκληρή πραγματικότητα για τον τόπο μας, δεν ξεχνάμε», δήλωσε ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, προσθέτοντας: «Στέρησε με τον πιο άδικο τρόπο συνανθρώπους μας από τις οικογένειές τους, άλλαξε για πάντα τη ζωή όσων γλίτωσαν από τη φονική πυρκαγιά και άφησε σε όλους μας ένα μεγάλο κενό στην καρδιά κι ένα αναπάντητο ακόμη 'γιατί' στο μυαλό. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης. Δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ».

Φωτογραφία: Eurokinissi

Απαντήσεις στα «γιατί», αλήθεια, ευθύνες και δικαιοσύνη αναζητά και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, κάνοντας λόγο για 177 θύματα.

Οι εκδηλώσεις για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι ολοκληρώθηκαν με συναυλία.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ