Οινόη: Συνελήφθη 56χρονος για παράνομο εκτροφείο ζώων – Διατηρούσε και μεγάλο οπλοστάσιο

Στη σύλληψη ενός 56χρονου, ο οποίος είχε μετατρέψει την οικία του στην Οινόη σε παράνομο εκτροφείο ζώων, ενώ παράλληλα διατηρούσε μεγάλο οπλοστάσιο, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετική καταγγελία. Κατά τον έλεγχο σε προαύλιο χώρο της οικίας εντοπίστηκαν εννέα σκύλοι, τέσσερα κουτάβια και ένα άλογο να διαβιούν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.

Αμέσως ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και κινήθηκε η διαδικασία για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων και την παράδοσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τους παρασχεθεί η απαραίτητη προστασία και φροντίδα.

Παράλληλα, στην οικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 32 όπλα (πιστόλια, καραμπίνες και αεροβόλα), πέντε σπαθιά, 18 μαχαίρια, τρεις σουγιάδες, δύο τσεκούρια, ένας μπαλτάς, τρεις γεμιστήρες, επτά διόπτρες, δύο συσκευές λέιζερ, 7.477 φυσίγγια πυροβόλων όπλων και 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ