Οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, την Πέμπτη, 14 Αυγούστου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως για την οικογένεια «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

«Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»

Η εισαγγελική εντολή που οδήγησε στον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένες πληροφορίες, συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκαν το πρωί της 14ης Αυγούστου στο αστυνομικό τμήμα Βάρης - Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους εισαγγελική παραγγελία και καταθέτοντας όσα γνώριζαν. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατήγγειλε ότι η εισαγγελική εντολή αξιοποιήθηκε «με δόλο» από την οικογένειά του, με στόχο – όπως υποστηρίζει – «τη φυσική του εξόντωση» και «την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαδικασία του εγκλεισμού του προηγήθηκε λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση μηνύσεων εναντίον των συγγενών του για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «θα βγει άμεσα», διαβεβαιώνει ο δικηγόρος του

Ο συνήγορός του, Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής τον Σεπτέμβριο «θα επιστρέψει κανονικά στο μικρόφωνο, όπως έχει συμφωνήσει με το Fever». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο, ο κ. Μερκουλίδης υποστήριξε ότι «θα βγει άμεσα, τη Δευτέρα, καθώς δεν συντρέχει λόγος ψυχιατρικής φύσης». Όπως πρόσθεσε, «δεν υπήρξε κανένα περιστατικό, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί αυτή την εξέλιξη».

Αναφερόμενος στις οικογενειακές σχέσεις του τραγουδιστή, αποκάλυψε ότι «τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχει υπάρξει φυσική επαφή του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του». Όπως είπε, η μόνη συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν από τέσσερις μήνες, παρουσία της αδελφής του, του γαμπρού του και του δικηγόρου τους, «χωρίς όμως να βρεθεί λύση». Σύμφωνα με τον ίδιο, «είχε καταστεί σαφές ότι τα υπόλοιπα θα κριθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι πριν από έναν μήνα υπήρξε ακόμη μία απόπειρα επικοινωνίας εκ μέρους της αδελφής του Μαζωνάκη, την οποία ο τραγουδιστής απέρριψε. «Ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα», τόνισε ο κ. Μερκουλίδης.

Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία του εγκλεισμού, ο δικηγόρος του επισήμανε ότι πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των συγγενών του. «Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη να προσφύγει στον εισαγγελέα καταγγέλλοντας ότι συγγενής του ενδέχεται να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους», σημείωσε. «Σε αυτή την περίπτωση, η μεταφορά σε δημόσια ψυχιατρική δομή είναι υποχρεωτική, χωρίς να ζητείται η συναίνεση του φερόμενου ως ασθενή. Ο εισαγγελέας αποφασίζει εάν η αίτηση θα γίνει δεκτή, προκειμένου να εξεταστούν τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι συγγενείς».