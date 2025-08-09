Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Η Λένα μας θα ήθελε ενίσχυση κοινωφελών σκοπών»

Θερμό κάλεσμα για ενίσχυση κοινωφελών φορέων αντί στεφάνου για τη μνήμη της αγαπημένης τους κόρης, Λένας, κάνει η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελή σκοπό και δράση. Αυτό θα ήθελε και η Λένα μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο.

Η 34χρονη Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο. Λόγω της κατάστασής της, στη συνέχεια πήγε στον «Ευαγγελισμό», όπου όμως παρουσίασε ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29 το ίδιο βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε από τα κοινωνικά δίκτυα του πρώην πρωθυπουργού, η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, στις 13:00.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»