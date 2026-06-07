Οι πρώτες εικόνες μετά τους σεισμούς στην Εύβοια: Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι για την τριπλή δόνηση

Τρεις σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής (7/6) στην Εύβοια ενώ έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική.

Ο πρώτος σεισμός ήταν 4,8, ο δεύτερος ήταν 4,3 και ο τρίτος 5,2 Ρίχτερ ενώ ακολούθησαν κι άλλοι αλλά με μικρότερη ένταση.

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό» δήλωσε μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Σεισμοί στην Εύβοια: «Έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά»

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα». Τέλος, ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως , όπως προσθέτει, σε παλιές κατασκευές.

«Έχουμε μία σειρά σεισμών με αρκετά μεγάλο μέγεθος, 4,8, 4,3 και 5,2. Είναι η περιοχή στο Προκόπι αλλά δεν είναι στην ίδια επικεντρική περιοχή που ήταν οι σεισμοί του 2025 τον Μάιο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Ο κ. Καραστάθης τόνισε ότι «είναι πολύ κοντά στον Ευβοϊκό κόλπο», κάτι το οποίο, όπως πρόσθεσε, φαίνεται από τους μηχανισμούς γένεσης, «ότι ακολουθούν τα ρήγματα που είναι παράλληλα με τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου». «Θα πρέπει να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία ότι διατάσσεται και αυτή κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για το τι συζητάμε και να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με την επικινδυνότητα της κατάστασης. Αυτά τα δεδομένα ακόμα δεν τα έχουμε σίγουρα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να διαμορφώνεται η μετασεισμική ακολουθία, η οποία θα μας υποδείξει τις ρηξιγενείς ζώνες που ενεργοποιήθηκαν», κατέληξε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σεισμοί στην Εύβοια: «Στην περιοχή δεν έχει γίνει πάνω από 6 Ρίχτερ»

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς» απέναντι από Μαλεσίνα και Θεολόγο, συμπληρώνοντας ότι η βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. «Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός. Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ». Ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.