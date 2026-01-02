Ελλάδα

Οι πιο ψυχρές και οι πιο ζεστές περιοχές της χώρας το 2025

Πού σημειώθηκαν οι πιο υψηλές και οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες στη χώρα, το περασμένο έτος;

The LiFO team
Φωτογραφία: meteo.gr

Μετά την παρουσίαση των ρεκόρ θερμοκρασίας και βροχής στην Ελλάδα μέσα στο 2025, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αποκαλύπτει τις 5 πιο ψυχρές και τις 5 πιο θερμές κατοικημένες περιοχές της χώρας, αναφορικά και πάλι με το 2025.

Για τον λόγο αυτόν υπολογίστηκε η μέση θερμοκρασία του έτους (όλες οι ώρες του 24ωρου και όλες οι ημέρες του έτους) για το σύνολο των σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Φωτογραφία: meteo.gr

Οι 5 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου)                                                    
  • Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου)                                          
  • Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου)                            

Οι 5  πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)                                                  

Όσον αφορά στην Αττική:

Οι 3 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)
  • Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)                                                

Οι 3 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Ιπποκράτειος Πολιτεία (14.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Διόνυσος (16.2 βαθμοί Κελσίου)                                                
  • Βίλια (16.3 βαθμοί Κελσίου)  
