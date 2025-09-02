Οι κωδικές ονομασίες στο κύκλωμα στην Κρήτη: «Βαράκια», «κλειδιά», «παπούτσια» - Πώς ξέπλεναν τα χρήματα

Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για το μεγάλο κύκλωμα στην Κρήτη.

Η Ελληνική Ααστυνομία προέβη-σήμερα το μεσημέρι Τρίτης (2/9)- σε αποκαλύψεις για το πώς δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος και για το μέγεθος της εμπλοκής σε θεσμικές λειτουργίες μέσα στην τοπική κοινωνία. Όπως τόνισαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά εγκληματικά δίκτυα, μια πολυπληθής και πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση με δράση στους τρεις νομούς της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο).

Από τις συνομιλίες φαίνεται πως απέφευγαν τα SMS και προτιμούσαν να λένε περισσότερα σε συγκεκριμένες εφαρμογές που δεν αφήνουν ψηφιακά αποτυπώματα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Τις ναρκωτικές ουσίες αποκαλούσαν με διάφορες άλλες λέξεις, όπως «κλειδιά», «παπούτσια» ή ακόμα και «βαράκια» ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε από εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου,τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, Γιάννη Σγούρο, διευκρινίστηκε το πώς δρούσε το δίκτυο, με υπόγειους τρόπους και πλοκάμια που έφταναν μέχρι και μέσα στην αστυνομία, καθώς εκτός από τη μία σύλληψη αστυνομικού, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενης εμπλοκής ενστόλων του Σώματος από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

Παράλληλα, έγινε γνωστή μία δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής. Συνολικά 6 άτομα εμπλεκόμενα στην υπόθεση αυτή με τη δικογραφία να έχει σταλεί στη δικαιοσύνη.

Η έρευνα επίσης, επεκτάθηκε- κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις εν λόγω υποθέσεις, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -6- ατόμων, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ

Συνολικά, 15 μέλη τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση πριν ακόμη την τελική φάση της επιχείρησης, ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ενώ χαρακτηριστικά σημείωσε: “καταφέραμε να αποτρέψουμε νέα τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος δικηγόρου”.

Κύκλωμα στην Κρήτη: Το modus operandi

«Η οργάνωση είχε σαφή δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες ''πιάτσες'' διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού», αναφέρθηκε από τον κ. Νικολάου.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά, όπως ξεκαθάρισαν: Είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων και ακόμη και μέσω χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων.

Από τη μεριά της η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε πως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν -33- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. «Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δυο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για υποβοήθηση της εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», ανέφερε η εκπρόσωπος.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης (modus operandi) στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», η οποία αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς, προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της, σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «πιάτσες» διάθεσης και πώλησης.

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τις έρευνες-παρακολουθήσεις που προηγήθηκαν αλλά και τα πολυάριθμα κατασχεθέντα ευρήματα (όπλα, ναρκωτικά, χρήματα κ.α.)

Κλείνοντας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Υποστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης σημείωσε με νόημα πως κερδήθηκε μία μάχη και όχι ο πόλεμος. «Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και συνεχίζουμε έτσι, ο τόπος μας είναι ευλογημένος και πρέπει να διαφυλαχτεί», συμπλήρωσε ο στρατηγός της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. και συνεχάρη τα στελέχης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων για τη μεγάλη επιτυχία.