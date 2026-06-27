Οι κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες για κολύμβηση στην Αττική: Η λίστα του ΠΑΚΟΕ

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) δημοσίευσε τη σχετική λίστα με τις κατάλληλες και ακατάλληλες, προς κολύμβηση, παραλίες στην Αττική.

Το ΠΑΚΟΕ, μεταξύ άλλων, έφερε στη δημοσιότητα τις δειγματοληψίες που διενήργησε στις παραλίες της Αττικής και αφορά στο μικροβιακό τους φορτίο.

Παραλίες στην Αττική: Ποιες είναι κατάλληλες για κολύμβηση

Στη σχετική του έρευνα για τις παραλίες στην Αττική, το ΠΑΚΟΕ κατέγραψε αυτές, που βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων και θεωρούνται κατάλληλες για κολύμβηση.

Μεταξύ αυτών είναι το Θυμάρι, ο Χάρακας, το Μάτι, το Ζούμπερι, δύο σημεία στη Νέα Μάκρη, ο Μαραθώνας και ο Σχοινιάς.

Κατάλληλες εμφανίζονται επίσης αρκετές οργανωμένες παραλίες του νοτίου παραλιακού μετώπου της Αττικής, όπως ο Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο, η παραλία ΕΔΕΜ, επίσης στο Παλαιό Φάληρο, ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η Βούλα, η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα.

Οι περιοχές στην Αττική που χαρακτηρίζονται ακατάλληλες

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι το Πόρτο Ράφτη, όπου πέντε από τα έξι σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση λόγω υψηλού μικροβιακού φορτίου. Κατάλληλη εμφανίζεται μόνο η παραλία Αυλάκι.

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην ακτογραμμή από το Θυμάρι έως το Λαύριο, όπου ακατάλληλα χαρακτηρίζονται τα εξής σημεία:

Παλαιά Φώκαια

Λεγραινά

Σούνιο

Ασημάκη

Πουνταζέζα

Μαύρη Πέτρα

Δασκαλειό (ακατάλληλο το 1ο και το 3ο λιμανάκι και η κεντρική παραλία)

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, προβλήματα καταγράφονται και σε παραλίες της Πειραϊκής, της Φρεαττύδας, του Φλοίσβου, της Λουμπάρδας καθώς και σε σημεία της Αναβύσσου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης σε περιοχές όπως το Σούνιο, η Αρτέμιδα (Λούτσα), το Ζούμπερι και η Νέα Μάκρη, όπου καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανά σημείο δειγματοληψίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ