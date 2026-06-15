Οι Έλληνες δεν κατεβαίνουν στο Pride - Τι δείχνει έρευνα

Έρευνα του People of Greece (POG) ανέδειξε τη σχέση των Ελλήνων με το Pride, οι οποίοι φαίνεται να έχουν μικρή, σχετικά, συμμετοχή.

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων παρακολουθεί τις δράσεις από απόσταση. Μόλις τρεις στους δέκα δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» ενημερωμένοι για τις εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ ένας στους τρεις απαντά «καθόλου». Η συμμετοχή είναι οριακή: μόλις 1 στους 10 έχει βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια εκδήλωση.

Πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβεται ένα ηλικιακό ρήγμα, όπως αναφέρει η έρευνα. Στους κάτω των 35 ετών, το ποσοστό όσων έχουν συμμετάσχει εκτοξεύεται στο 21%, στους άνω των 55 πέφτει στο 3,6%.

Η ορατότητα δεν αποτελεί ένα γεγονός που η κοινωνία βιώνει ομοιόμορφα — είναι μια εμπειρία μιας γενιάς, που οι υπόλοιπες παρατηρούν χωρίς να τη μοιράζονται, υποστηρίζει το People of Greece.

Η ανεκτικότητα και τα όρια της κοινωνίας

Όταν ρωτήθηκαν τι σκέφτονται για τις εκδηλώσεις υπερηφάνειας, οι Έλληνες είναι μάλλον αρνητικοί. Το 37% τις βλέπει θετικά: ως «αναγκαία έκφραση ορατότητας και διεκδίκησης δικαιωμάτων» (17%) ή ως «ειρηνική εορταστική εκδήλωση» (20%). Έξι στους δέκα, ωστόσο, τοποθετούνται στον χώρο της επιφύλαξης: το 30% τις ανέχεται υπό προϋποθέσεις («ανεκτή έκφραση, αλλά με περιορισμό στις υπερβολές») και άλλο ένα 30% τις βλέπει αρνητικά, ως «προκλητικές» και ασύμβατες με τις «ελληνικές αξίες».

Πώς βλέπουν οι Έλληνες τις εκδηλώσεις υπερηφάνειας

Φωτ.: People of Greece

Το κρίσιμο δεν είναι η αντιπαράθεση «υπέρ – κατά», αλλά το βάρος του ενδιάμεσου: η μη-θετική πλειοψηφία — έξι στους δέκα — δεν εκφράζει ανοιχτή εχθρότητα, αλλά μια υπό όρους ανοχή· την αναγνώριση του δικαιώματος να υπάρχεις, εφόσον δεν γίνεσαι «υπερβολικά» ορατός.

Η διαβάθμιση της οικειότητας

Η πιο αποκαλυπτική μέτρηση δεν αφορά απόψεις αλλά συναίσθημα: «πώς αισθάνεσαι όταν βρίσκεσαι κοντά σε…». Εδώ εμφανίζεται μια καθαρή διαβάθμιση οικειότητας. Με τα ομοφυλόφιλα άτομα — γκέι και λεσβίες — δύο στους τρεις δηλώνουν άνετα. Η άνεση υποχωρεί στην αμφιφυλοφιλία, και καταρρέει καθώς περνάμε από τον σεξουαλικό προσανατολισμό στην ταυτότητα φύλου: για τα τρανς και τα κουίρ άτομα, λιγότεροι από τους μισούς νιώθουν άνετα, και περίπου ένας στους τέσσερις δηλώνει «πολύ αμήχανα».

Η διαβάθμιση της οικειότητας

Φωτ.: People of Greece

Το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε κάθε τομή. Οι άνδρες είναι σταθερά πιο επιφυλακτικοί από τις γυναίκες. Οι νεότεροι πιο θερμοί από τους μεγαλύτερους — με μια εξαίρεση που μιλάει από μόνη της: στους κάτω των 35, το «πολύ άνετα» απέναντι σε κουίρ άτομο αγγίζει το 30%, σχεδόν διπλάσιο του γενικού μέσου όρου. Η οικειότητα, όπως θα δούμε, ακολουθεί την επαφή.

Πού χαράσσεται η γραμμή

Αν η οικειότητα δείχνει πόσο ψυχρή είναι η αποδοχή, τα επαγγέλματα δείχνουν πού τραβιέται η γραμμή. Ερωτημένοι αν υπάρχουν επαγγέλματα «ασύμβατα» με το να είναι κάποιος ΛΟΑΤΚΙ, οι Έλληνες δεν απαντούν τυχαία. Οι ενστάσεις συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους ρόλους: τον στρατιωτικό (48%), τον εκπαιδευτικό (43%), τον αστυνομικό (42%), τον προπονητή (31%). Αντίθετα, για τον υπάλληλο γραφείου ή τον πωλητή η ένσταση μετά βίας ξεπερνά το 12%.

Επαγγέλματα «ασύμβατα» με μια ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητα (ποσοστό % που απαντά «ναι, ασύμβατο». Κόκκινο: ρόλοι εξουσίας, πειθαρχίας & επαφής με παιδιά. Πορτοκαλί: εμπορικοί / απρόσωποι ρόλοι)

Φωτ.: People of Greece

Το νήμα που τα ενώνει δεν είναι το «κύρος» του επαγγέλματος, αλλά η σχέση του με την αναπαραγωγή της κανονικότητας: η αυθεντία πάνω σε σώματα (στρατός, αστυνομία, γυμναστήριο) και — πρωτίστως — η εγγύτητα με τα παιδιά (σχολείο, προπόνηση). Η αντίρρηση δεν στρέφεται στο ότι ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο εργάζεται, στρέφεται στο πού στέκεται όταν εργάζεται.

Το ιδιωτικό και το δημόσιο

Εδώ η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια μια αντίφαση που είναι το ίδιο το κλειδί. Όταν η ερώτηση γίνεται προσωπική — «αν ένα παιδί ή έφηβος στο άμεσο περιβάλλον σου σού έλεγε ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ+» — η επιφυλακτικότητα λιώνει. Μόλις 3,6% δηλώνουν ότι θα αντιδρούσαν με «έντονη αντίδραση ή απόρριψη». Το 29% μιλά για πλήρη αποδοχή και στήριξη, και το 38% για αποδοχή «που θα χρειαζόταν χρόνο». Στους νέους κάτω των 35, η πλήρης αποδοχή ανεβαίνει σε πάνω από τέσσερις στους δέκα.

Κι όμως, η ίδια κοινωνία δεν εμπιστεύεται τον εαυτό της. Στο ερώτημα αν ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο μπορεί να ζει «χωρίς φόβο» στη σημερινή Ελλάδα, μόνο 21% απαντούν «ναι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα». Οι υπόλοιποι μετράνε τα όριά τους: 39% λένε «εξαρτάται από την περιοχή και το κοινωνικό περιβάλλον», και πάνω από ένας στους τρεις διακρίνει εμμένοντα φόβο κρίσης ή και καθημερινό εκφοβισμό. Η κοινωνία, δηλαδή, γνωρίζει ότι η αποδοχή της είναι υπό όρους.

Τέλος, η έρευνα ρώτησε ποιος ρόλος ταιριάζει στην Εκκλησία σε αυτές τις συζητήσεις — από το να μείνει εκτός νομοθεσίας μέχρι το να ηγηθεί της αντίστασης. Η απάντηση είναι σαφώς κοσμική. Περίπου επτά στους δέκα ζητούν διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους: το 42% θέλει να μείνει «αυστηρά στο θρησκευτικό πεδίο», χωρίς εμπλοκή στη νομοθεσία, και άλλο ένα 30% δέχεται να εκφράζει ελεύθερα τη θεολογική της θέση, αρκεί αυτή να μη δεσμεύει την πολιτεία. Αντίθετα, μόλις ένας στους τέσσερις θέλει ενεργό θεσμικό ρόλο — 13% ως «διαλογικό εταίρο» της πολιτείας και 11% για να «ηγείται της κοινωνικής αντίστασης».

Ποιος ρόλος ταιριάζει στην Εκκλησία;

Φωτ.: People of Greece

Το ελληνικό αίτημα, με άλλα λόγια, είναι μια ανεκτικότητα χωρίς θεσμικό κηδεμόνα — αλλά και χωρίς θερμή αγκαλιά.

Η διττή επίδραση του νόμου

Σε νομικό επίπεδο, η Ελλάδα έκανε άλμα. Τον Φεβρουάριο του 2024 έγινε η πρώτη ορθόδοξη χώρα στον κόσμο — δηλαδή η πρώτη χώρα με πληθυσμό κατά πλειοψηφία Ορθόδοξο Χριστιανό — και η 16η στην ΕΕ που καθιέρωσε την ισότητα στον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η μεταρρύθμιση εκτόξευσε τη χώρα στην 6η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης της ILGA-Europe — αν και έκτοτε η πρόοδος έχει ουσιαστικά παγώσει: ο νόμος δεν επεκτάθηκε στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την παρένθετη μητρότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια (ιδίως τα ζευγάρια ανδρών), που παραμένουν εκτός. Με άλλα λόγια, ο νόμος προπορεύτηκε της κοινωνίας — και στη συνέχεια οι νομοθέτες, αντιλαμβανόμενοι την απόσταση από το κοινό αίσθημα, δεν προχώρησαν στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.

Τι έκανε όμως ο νόμος στην ίδια την κοινή γνώμη; Η σύγκριση των δύο πρώτων κυμάτων μετά την ψήφισή του — Ιούνιος 2024 και Ιούνιος 2025 — αποκαλύπτει μια διττή, σχεδόν αντιφατική επίδραση.

Η διττή επίδραση του νόμου, 2024 → 2025

Φωτ.: People of Greece

Από τη μία, η αντίδραση: η στάση απέναντι στις εκδηλώσεις σκλήρυνε — οι θετικές απόψεις έπεσαν από 27% σε 21% και οι αρνητικές ανέβηκαν από 42% σε 45%. Είναι το μοτίβο που η βιβλιογραφία ονομάζει policy backlash: η θεσμική πρόοδος μπορεί να πυροδοτήσει αντίδραση — ιδίως σε ένα κλίμα όπου, λίγους μήνες νωρίτερα, τρία ακροδεξιά κόμματα είχαν μπει στη Βουλή. (Πρόκειται για χρονική συνάφεια, όχι αποδεδειγμένη αιτιότητα.)

Από την άλλη — και ταυτόχρονα — η εξοικείωση. Συνολικά, η αίσθηση άνεσης απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αυξήθηκε. Όμως όχι για όλους εξίσου: η άνοδος ήρθε από τον σεξουαλικό προσανατολισμό (γκέι 60%→68%, λεσβίες 59%→67%, μπάι 59%→62%), ενώ απέναντι στην ταυτότητα φύλου η άνεση έμεινε σταθερή.

Το συμπέρασμα: η εξοικείωση που έφερε ο νόμος ήταν επιλεκτική. Ζέστανε εκεί όπου η κοινωνία ήταν ήδη πιο δεκτική — στο «ποιον αγαπάς» — και άφησε αμετάβλητο ό,τι αμφισβητεί το δίπολο των φύλων, το «ποιος είσαι». Η ορατότητα του γάμου εξομάλυνε τη γκέι και λεσβιακή παρουσία ως κάτι οικείο και θεσμικά αναγνωρισμένο· δεν άγγιξε όμως τη βαθύτερη αμηχανία απέναντι στα τρανς και κουίρ σώματα. Ο νόμος, δηλαδή, προχώρησε την αποδοχή κατά μήκος της γραμμής που ήταν ήδη διαπερατή — αφήνοντας ανέπαφο το πραγματικό σύνορο που είδαμε στην ενότητα 02.

Και σήμερα; Η εξοικείωση που κερδήθηκε φαίνεται να εδραιώθηκε. Το 2026 η άνεση απέναντι στον προσανατολισμό παραμένει ελαφρώς ψηλότερα από το 2024, ενώ απέναντι στην ταυτότητα φύλου σημειώνεται μια πρώτη, ήπια άνοδος — το χάσμα, αν και επίμονο, δείχνει τα πρώτα δειλά σημάδια συρρίκνωσης.

Πού φτάνει η εξοικείωση σήμερα

Φωτ.: People of Greece

Σήμερα, λοιπόν, η Ελλάδα του Pride είναι μια κοινωνία δύο επιπέδων. Στο επίπεδο της καθημερινής επαφής έγινε πιο οικεία απ' ό,τι πριν τον νόμο — ιδίως απέναντι στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στο επίπεδο της δημόσιας ορατότητας, όμως, παρέμεινε επιφυλακτική, με τη γραμμή να αντιστέκεται εκεί ακριβώς όπου αμφισβητείται το δίπολο των φύλων. Ο νόμος προπορεύτηκε· η κοινωνία ακολουθεί ανομοιόμορφα — και τα τρανς και κουίρ σώματα παραμένουν το τελευταίο, πιο σκληρό σύνορο της αποδοχής.

Με στοιχεία και πληροφορίες του People of Greece και του Γιάννη Κωνσταντινίδη