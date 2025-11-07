Οι «διαδρομές» των παράνομων όπλων που φτάνουν στην Ελλάδα - Νο1 κόμβος η Κρήτη

Η Κρήτη αναδεικνύεται σε νούμερο ένα κόμβο παράνομου οπλισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, μόνο το 2024 και τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 4.039 συλλήψεις και 2.678 κατασχέσεις όπλων, σε μια έξαρση που δείχνει την ένταση του φαινομένου.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν καλάσνικοφ, υποπολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, φυσίγγια, χειροβομβίδες και εξαρτήματα όπλων, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα πολύπλοκο δίκτυο διακίνησης που εκτείνεται σε τρεις διαφορετικούς άξονες.

Οι τρεις δρόμοι του λαθρεμπορίου όπλων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αρχές έχουν εντοπίσει τρεις κύριες διαδρομές από τις οποίες εισέρχεται ο οπλισμός στην Ελλάδα και καταλήγει στην Κρήτη:

Χερσαία οδός από Αλβανία, Σερβία, Κόσοβο και Βουλγαρία, μέσω Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

από Αλβανία, Σερβία, Κόσοβο και Βουλγαρία, μέσω Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Διαδρομή μέσω Τουρκίας και Έβρου , όπου εμπλέκονται κυκλώματα με προέλευση από Κίνα και Ρωσία.

, όπου εμπλέκονται κυκλώματα με προέλευση από Κίνα και Ρωσία. Θαλάσσια δίοδος μέσω Λιβύης, με τα πλοία να προσεγγίζουν τη Γαύδο και τα νότια παράλια της Κρήτης πριν τον τελικό προορισμό τους.

Κρήτη: Νέα ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα Βορίζια

Νέα ανακοίνωση για τη βεντέτα στα Βορίζια εξέδωσε η ΕΛΑΣ, σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει, μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και 2 ακόμα άτομα (17χρονος και 56χρονος), για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Επίσης, κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα: