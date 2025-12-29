Ελλάδα

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Το μοναδικό τετραήμερο του νέου έτους και όλες οι αργίες αναλυτικά, από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2026

The LiFO team
«Φτωχότερο» κατά δύο αργίες είναι το 2026 συγκριτικά με το 2025 με το νέο έτος, αφού ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου) «πέφτουν» Σάββατο.

Η Πρωτομαγιά όμως, η οποία το 2026 εορτάζεται Παρασκευή, δίνει τη δυνατότητα για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο, που σίγουρα πολλοί θα εκμεταλλευτούν για εξορμήσεις μακριά από την πόλη.

Τα τριήμερα του 2026 είναι:

  • 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας
  • 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
  • 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι τον Απρίλιο κι συγκεκριμένα, τη 10η με 13η Απριλίου, δηλαδή, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα.

2026: Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Το 2026, το ορθόδοξο Πάσχα «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ το Καθολικό Πάσχα την Κυριακή 5 Απριλίου.

2026: Όλες οι αργίες

  • Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

  • Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

  • Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

  • Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

  • Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

  • Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

  • Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

  • Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

  • Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

