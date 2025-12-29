Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

«Φτωχότερο» κατά δύο αργίες είναι το 2026 συγκριτικά με το 2025 με το νέο έτος, αφού ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου) «πέφτουν» Σάββατο.

Η Πρωτομαγιά όμως, η οποία το 2026 εορτάζεται Παρασκευή, δίνει τη δυνατότητα για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο, που σίγουρα πολλοί θα εκμεταλλευτούν για εξορμήσεις μακριά από την πόλη.

Τα τριήμερα του 2026 είναι:

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026 είναι τον Απρίλιο κι συγκεκριμένα, τη 10η με 13η Απριλίου, δηλαδή, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα.

2026: Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Το 2026, το ορθόδοξο Πάσχα «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ το Καθολικό Πάσχα την Κυριακή 5 Απριλίου.

2026: Όλες οι αργίες

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

