Οι αγρότες εξετάζουν συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης στο Μαξίμου

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να γίνει την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο αγροτικό συλλαλητήριο της Αθήνας θα συμμετέχουν τρακτέρ, λεωφορεία και αυτοκίνητα, ενώ, όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση έχει αποφασιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επαφών.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα από τη συνάντηση με την κυβέρνηση, την πρώτη μετά από περισσότερες από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, και ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. «Δεν υποχωρούμε», τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα παραμείνουν σε εξέλιξη μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες: Το Σαββατοκύριακο νέα πανελλαδική σύσκεψη

Τα μπλόκα που συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Συντονιστικό προγραμματίζουν νέα σύσκεψη στη Νίκαια το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να καθορίσουν τόσο τη σύνθεση της αντιπροσωπείας όσο και το πλαίσιο της συζήτησης με την κυβέρνηση.

Ωστόσο, όπως τονίζουν με έμφαση οι εκπρόσωποι των αγροτών, «δεν τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων». Αντίθετα, σημειώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τους αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Στον κόμβο του Μπράλου της Λαμίας, όπου το μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και με τρακτέρ που μετακινήθηκαν από το μπλόκο της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65, οι αγρότες αποφάσισαν αργά χθες το βράδυ, στη γενική τους συνέλευση, να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι είχαν αρχικά ανακοινώσει. Έτσι, σήμερα μετά το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι και οι προσβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις θέσεις που βρίσκονταν πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης» μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.